Casillas : « C’est toujours difficile de voir un ami jouer pour un autre club »

Le légendaire gardien de but du Real Madrid, Iker Casillas, a récemment parlé de son “ami” et ancien coéquipier Sergio Ramos qui a quitté le club pour le PSG cet été.

“Chaque fois qu’un ami sort, il est plus difficile de le voir dans un autre club. “[It’s] dommage, mais un autre joueur comme [David] Alaba est venu et c’est la beauté du football, voir de nouvelles personnes.

« Le cas de Sergio [Ramos] est celui qui peut le plus vous surprendre car vous êtes avec lui depuis longtemps lié au Real Madrid, mais dans le football, c’est une constante que les joueurs déplacent le marché.

Les deux joueurs ont passé beaucoup de temps avec et en tant que capitaine du club espagnol au cours de leur carrière. Ramos a rejoint le Real Madrid depuis Valence en 2005 tandis que Casillas a fait son chemin dans l’académie des jeunes à partir de 1990. Ils ont également été coéquipiers de l’équipe internationale espagnole pendant de nombreuses années, jouant dans plusieurs EURO et tournois de la Coupe du monde.

Casillas a également pris le temps de déplacer la conversation vers les jeunes tout en parlant de Vinicius. Une dynamique intéressante en tant qu’ancien joueur madrilène de longue date parle d’un jeune joueur madrilène qui espère avoir une carrière tout aussi étendue avec le club.

«Nous attendons tous avec impatience qu’il continue dans la projection qu’il fait. C’est un jeune joueur, mais il donne de plus en plus et c’est bien.