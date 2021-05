Casillas dénonce le harcèlement médiatique et nie avoir fait une rechute

05/07/2021

Activé à 22:44 CEST

.

L’ancien gardien international espagnol Iker Casillas a dénoncé ce vendredi, par un communiqué, le harcèlement médiatique «permanent» auquel lui et sa famille sont soumis et nié avoir subi une rechute de l’infarctus du myocarde qui l’a fait sortir du terrain le 1er mai 2019.

Casillas, confronté au «harcèlement médiatique» subi à la suite de sa rupture avec son ex-partenaire Sara Carbonero le 12 mars, a indiqué que c’était un processus de séparation «amical» et il a demandé le respect de sa famille.

«Le harcèlement médiatique auquel ma famille et moi-même sommes victimes, nous cause des dommages irréparables. Je tiens à souligner que notre séparation s’est déroulée à l’amiable et dans la déclaration que ma femme et moi avons prononcée, nous demandons le respect pour elle, pour mes enfants et pour moi. Malheureusement, cela n’a pas lieu, ce qui reflète un harcèlement permanent », a-t-il déclaré.

L’exportateur du Real Madrid et de Porto a annoncé que engagera des poursuites judiciaires contre ceux qui ont diffusé des informations «totalement fausses».

Concernant les informations qui indiquaient une rechute de sa maladie, il a déclaré: «Divers magazines ont diffusé des nouvelles de mon état de santé, suggérant que j’avais subi une rechute de la maladie que j’avais surmontée, quand c’était une simple crise d’allergie“.

Et il a conclu: “Pour finir Je demande le respect pour ce secteur dans lequel je n’ai jamais participé ni personnellement ni professionnellement“.