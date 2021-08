Casimero a conservé son titre par décision partagée

Agences

Photos : Stéphanie Trapp / SHOWTIME

Le champion du monde WBO des poids coq, John Riel Casimero, a battu le Cubain Guillermo Rigondeaux au Dignity Health Sports Park à Carson, en Californie.

Casimero (31-4, 21 KO) a réalisé la deuxième défense réussie de son titre, remportant la meilleure victoire de sa carrière sur Rigondeaux (20-2, 13 KO). qui est tombé au poids coq en 2020.

“Je suis excité d’obtenir la victoire”dit Casimero. « Rigondeaux est un bon boxeur et un double médaillé d’or olympique. Il était inquiet parce qu’il avait dit qu’il ne courrait pas, mais il courait tout le temps.

Le combat a commencé par un premier tour mouvementé, au cours duquel il a semblé un instant qu’un crochet du gauche de Casimero à l’arrière de la tête de Rigondeaux entraînerait un renversement, mais l’arbitre Jerry Cantu a immédiatement jugé un faux pas. . Lors de l’échange, Casimero a lancé plusieurs coups de poing alors que Rigondeaux était sur un genou, gagnant un avertissement de l’arbitre.

Casimero-Rigondeaux

À partir de ce moment, Rigondeaux s’en est tenu à une stratégie défensive qui a contraint Casimero à poursuivre son adversaire autour du ring. Pendant ce temps, Casimero est resté déterminé à aller de l’avant, cherchant à ralentir Rigondeaux avec des coups au corps pour suivre avec de puissants coups à la tête.

“Mes attentes étaient un KO”dit Casimero. “Moi et tous mes fans voulions ça. J’ai fait de mon mieux pour l’assommer, mais il ne faisait que courir et ne se battait pas. ».

Rigondeaux s’est contenté de contrer son adversaire en faisant la plupart de ses dégâts avec des variations de sa dangereuse main gauche. Dans un combat avec de nombreux rounds serrés, Casimero a terminé le combat avec une étroite avance de 47-44 en coups de poing débarqués, y compris un total de 41-28 en tirs puissants.

Ces coups de puissance et cette agression soutenue se sont avérés suffisants pour que Casimero conserve son titre aux yeux des juges, car les scores de 117-111 et 116-112 ont annulé le tableau de bord 115-113 d’un juge en faveur de Rigondeaux. Alors que Rigondeaux contestait la décision, Casimero attendait avec impatience d’éventuelles confrontations d’unification avec le champion WBC Nonito Donaire et le champion WBA et IBF Naoya Inoue.

“Personne ne veut me combattre parce que je les frustre sur le ring”dit Rigondeaux. «J’ai décroché les coups dont j’avais besoin pour gagner le combat ce soir. C’est comme ça que je gagne. J’ai ces capacités données par Dieu et c’est ainsi que je les montre. Je suis un combattant unique. C’est mon style et c’est le seul que je connaisse. Comme vous pouvez le voir, je suis toujours meilleur que quiconque dans les catégories de poids plus légers et je vais continuer à me battre. »

“J’avais un plan en trois combats”dit Casimero. « D’abord c’était Rigondeaux, et je l’ai battu. Puis c’est Nonito Donaire et enfin Naoya Inoue ».

L’événement co-star a vu Gary Antonio Russell (18-0, 12 KO) et l’ancien champion du monde Emmanuel Rodriguez (19-2, 12 KO) se battant sans décision à peine 16 secondes après le début du premier tour, après qu’un coup de tête accidentel ait blessé Rodriguez et mis fin au combat.

“Arrive”dit Russell. «Je cherchais à mettre mon jab et j’ai essayé de mettre en place un crochet, et il est entré en même temps. C’est très décevant ».

“Je me sens bien”dit Rodriguez. «Je suis un peu frustré après avoir fait tout ce travail pour que le combat se termine si vite sans que rien ne se passe. Avec le coup de tête, peut-être que s’il n’y avait pas eu de sang, on aurait pu continuer. Mais une fois que j’ai vu tout le sang, j’ai su que c’était fini.

Emmanuel Rodriguez

Rodriguez a tenté de contrer une attaque entrante de Russell, ce qui a conduit les deux gauchers à se heurter la tête.

Rodriguez est immédiatement tombé sur le tapis et saignait du nez, incitant l’arbitre Sharon Sands à mettre fin au combat, qui a été jugé sans décision.

Dans le combat d’ouverture, l’ancien champion du monde Rau’shee Warren (19-3, 5 KO) battre Damien Vazquez (16-3-1, 12 KO) au deuxième tour par TKO. Warren a marqué sa première victoire par élimination directe depuis 2015, après avoir parcouru la distance lors de ses huit combats précédents.

Warren-Vazquez

« J’ai toujours su que j’avais cette puissance et j’ai toujours su que j’avais cette vitesse. Il s’agit simplement de prendre votre temps sur le ring et de les laisser venir. Quand j’ai vu l’opportunité, je l’ai saisie. dit Warren.