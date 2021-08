Casimero et Rigondeaux, en poids

Le champion du monde WBO des poids coq John Riel Casimero défend ce soir son titre au Dignity Health Sports Park de Carson (Californie) contre l’ancien champion du monde, le Cubain Guillermo Rigondeaux.

Les deux combattants ont donné du poids hier, avec Casimero à 53 300 kg, tandis que Rigondeaux a pesé 53 500 kg.

L’arbitre et les juges du concours seront des Nord-Américains, Jerry Cantu, arbitre, et les juges Tim Cheatham, Robert Hoyle et Daniel Sandoval.

Le Philippin John Riel Casimero (30-4, 21 KO), 32 ans, champion du monde mouche légère, mouche et poids coq, effectue la deuxième défense du titre WBO des poids coq qu’il a remporté en éliminant le Sud-Africain Zolani Tete. Il s’entraîne à Las Vegas et ce sera le troisième combat de sa carrière aux États-Unis et le deuxième à se dérouler au Dignity Health Sports Park.

«C’est un combat très important pour moi, car après viendront Nonito Donaire ou Naoya Inoue. J’ai éliminé six adversaires d’affilée et Rigondeaux sera le prochain.”dit Casimero. « Je veux vraiment défendre mon titre contre Guillermo Rigondeaux. Il est connu de nombreux fans philippins pour avoir battu mon compatriote Nonito Donaire. Je vais montrer au monde de la boxe comment battre Rigondeaux et l’envoyer une fois pour toutes à la retraite.

Guillermo Rigondeaux (20-1, 13 KO), à 40 ans, il fait face à l’une des dernières opportunités de régner dans le monde. Depuis qu’il est devenu pro en 2009 après l’une des meilleures carrières amateurs de l’histoire, il a démontré des compétences techniques magistrales qui l’ont conduit à être champion du monde et membre éternel de la liste des meilleurs de tous les poids. Double médaillé d’or olympique pour son Cuba natal, Rigondeaux s’est fait un nom avec des victoires contre des combattants tels que Nonito Donaire, Rico Ramos et Joseph Agbeko.

« Il a éliminé six adversaires d’affilée, mais aucun d’entre eux n’a la même classe que moi. Casimero sera le troisième Philippin qu’il battra. C’est un grand combat pour moi et mon équipe car nous avons une chance de remporter ce titre WBO »dit Rigondeaux. « Même si je suis hors du ring depuis plus d’un an, je suis toujours en pleine forme et j’ai l’intention de ruiner les rêves de Casimero. Je sais qu’il a beaucoup de pouvoir, mais il combat un homme avec d’excellentes compétences en boxe et un QI élevé sur le ring. Je vais encercler Casimero et lui montrer qui est “Le Chacal”. Mon entraîneur Ronnie Shields et moi avons travaillé sur de nouveaux tricks, alors ne soyez pas surpris si je l’assomme.”

Les paris sont favorables à Casimero :

La victoire de Casimero est rémunéré à 1,44 € par euro misé, tandis que celui de Rigondeaux à 2,87 €, mais il existe aussi des options pour parier sur plusieurs résultats du combat, en cliquant sur le titre du combat.

Ici, vous avez la possibilité de parier dans notre section de paris. Chanceux!

Toujours au gala, l’Américain Gary Antonio Russell (18-0, 12 KO) disputera le titre intérimaire des poids coq WBA contre l’ancien champion du monde portoricain Emmanuel Rodriguez (19-2, 12 KO) et un autre ancien champion du monde comme le nord-américain Rau’shee Warren (18-3, 4 KO) affrontera son compatriote Damien Vázquez (16-2-1, 8 KO).

En principe, le combat ne pourra pas être vu en Espagne.