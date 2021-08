Casimero et Rigondeaux mènent le « supersabado » de la boxe

Les JO éclipsent tout… ou presque. Certains promoteurs (Eddie Hearn) dans le monde de la boxe ont continué avec des événements importants, mais la plupart d’entre eux ont attendu la fin de la compétition pour remettre certains de leurs grands noms sur les rails. A) Oui, Ce samedi, les quatre principaux promoteurs du moment coïncident avec des spectacles exceptionnels : Matchroom, Golden Boy, Premier Boxing Champions et Top Rank. Ce sera une journée très intense que nous passons en revue ci-dessous.

Semaine finale du camp de combat Matchroom : Le premier rendez-vous samedi sera dans l’Essex (Royaume-Uni). Dans le jardin arrière de leur quartier général, Matchroom organise la troisième des trois soirées Fight Camp. Ce ne sont pas des émissions avec des noms de premier ordre, mais ce sont des combattants qui ont une nette ascension. Cette semaine c’est au tour de Joshua Buatsi (14-0, 12 KO). L’Anglais, bronze à Rio 2016, est livré avec une belle dynamique. Il a éliminé deux invaincus lors de ses deux derniers combats. Samedi (20h00, DAZN) il a un grand test contre Ricard Bolotniks (18-5-1, 8 KO), qui vient avec une séquence de sept victoires consécutives et sait qu’il fait face à son grand moment.

Vergil Ortiz a un autre examen: Golden Boy a également voulu mettre un grand nom ce week-end. Vergil Ortiz (17-0, 17 KO)Le joueur de 23 ans a passé des tests lors de ses derniers combats et a peut-être le dernier avant de viser un titre mondial. Egidijus Kavaliauskas (22-1-1. 18 KO) Il a peut-être peu de nom, mais c’est un adversaire fort, technique et difficile à boxer qui va livrer un combat acharné et indiquer clairement si Vergil est prêt à aller pour le mieux ou non. Il y a une seule perte sur son CV. C’était contre Terence Crawford, qui n’a pas eu un combat facile. Grande lettre de motivation.

Philippines vs Cuba, première partie : John Riel Casimero (30-4, 21 KO) expose le WBO World Bantamweight contre Guillermo Rigondeaux (20-1, 13 KO). C’est le combat qui a le prix le plus élevé et peut-être le plus intéressant en termes internationaux (Moloney vs Franco est très chaud). Le vainqueur devrait affronter Nonito Donaire, qui a refusé de combattre Casimero parce que le champion a insulté sa femme. En dehors du futur, Casimero est un inconnu au grand talent qui veut montrer qu’il n’est pas une fleur d’un jour et Rigondeaux est avant son dernier train pour toucher l’or. A 40 ans les doutes sur lui sont nombreux. Il n’a pas boxé depuis février 2020, longtemps. Y aura-t-il de la rouille ? Le Cubain a toujours soutenu que c’est à ce poids qu’il est le plus à l’aise. Vous devrez le prouver et offrir quelque chose de plus que ce que vous avez enseigné dans vos derniers procès. Casimero est un favori. Ce sera le premier match entre les Philippines et Cuba en deux semaines. Après la blessure de Spence, Pacquiao (Philippines) et Ugás (Cuba) se rencontreront le 21 août.

Une trilogie pour mettre fin à la polémique : Joshua Franco (17-1-2, 8 KO) et Andrew Moloney (21-1, 14 KO) tu veux vraiment. Depuis juin 2020, ils se sont vus trois fois (avec ce week-end) et ils l’attendent avec impatience. Franco détrôné, pour la WBA Regular du super fly (intérim), Moloney dans le premier avec une grosse polémique sur les cartes. La vengeance était de justice, et il n’y en avait pas. Une coupure accidentelle d’un coup de tête a mis fin au duel en vain (c’était avant le quatrième round). Par conséquent, l’affirmation ou la vengeance est en jeu à Tulsa. Ils veulent tous les deux mettre fin à cette histoire et le faire avec la victoire. La guerre est attendue à partir de la minute zéro.