Casimero promet de retirer Rigondeaux

Le champion du monde WBO des poids coq John Riel Casimero a anticipé son prochain match de championnat contre le champion du monde en deux divisions Guillermo Rigondeaux lors d’une conférence de presse virtuelle mercredi. Ils se rencontreront le 14 août en direct sur SHOWTIME du Dignity Health Sports Park à Carson, en Californie.

«Je suis tellement prêt pour ce combat le 14 août. Le camp d’entraînement s’est si bien passé et je suis prêt pour le combat.

« Nonito Donaire ne voulait pas me battre mais il va bien. Donaire est facile pour moi. Maintenant, j’ai Rigondeaux et je sais qu’il a beaucoup d’expérience. Il est champion du monde en deux divisions et deux fois médaillé d’or olympique. Ce sera un grand combat.

« Rigondeaux a un style très différent de Donaire. En fait, je suis beaucoup plus excité de combattre Rigondeaux parce que Donaire a peur de moi. Je ne pense pas que Rigondeaux ait peur. Si tu n’as pas peur, tu ferais mieux de me battre et de ne pas courir.

«Je veux que ce soit un combat. Les fans veulent que ce soit un combat. J’espère que Rigondeaux ne courra pas. Si vous le faites, ce sera un combat ennuyeux. Leurs vieux combats sont inutiles. Tout ce qu’il fait, c’est courir, courir, courir. Je veux le Rigondeaux qui ne court pas, celui qui boxe et se bat.

« Je pense que mon rythme de travail va submerger Rigondeaux. On a mis en place une bonne stratégie avec mon coach de Rigondeaux. Nous avons vu de nombreuses cassettes à son sujet. On espère juste que les Rigondeaux qui ont combattu Nonito Donaire à vélo ne se présentent pas. Nous voulons voir celui que nous avons vu récemment venir se battre. Je veux exciter les gens du Dignity Health Sports Park. C’est un endroit très spécial pour moi car c’est là que j’ai remporté le titre WBO. Ce sera un autre grand combat si Rigondeaux vient se battre.

« Quand j’aurai battu Rigondeaux le 14 août, il prendra sa retraite. J’ai terminé. Fini!