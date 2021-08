Casimero, Vergil, Franco et Buatsi, rois du ‘supersabado’

Le « supersabado » de la boxe, dans lequel quatre grandes affiches coïncidaient, n’a déçu personne. John Riel Casimero, Vergil Ortiz, Joshua Franco et Joshua Buatsi ont été les vainqueurs des principaux combats du premier week-end de boxe après les Jeux Olympiques.

Casimero, champion au bilan négatif : John Riel Casimero continue d’être le champion du monde WBO des poids coq en battant, par décision partagée (116-112, 117-111 et 113-115), Guillermo Rigondeaux. Le combat a frustré les Philippins et a irrité le public à cause du style cubain. Leur intention d’être insaisissable les a fait rentrer chez eux avec un bilan négatif : ce sont les combattants qui ont porté le moins de coups en douze rounds (91). Les données, sans aucun doute, indiquent clairement ce qu’était le combat. Rigondeaux a maintenu que ce qu’il avait fait lui a permis de gagner … mais au moins le champion a fait plus d’efforts pour presser (il n’a décroché que trois coups de poing supplémentaires). Il en faut plus pour détrôner quelqu’un.

Vergil Ortiz est l’avenir : Golden Boy fait confiance à Vergil Ortiz, 23 ans, pour l’avenir. Le Texan a un gros potentiel et un style qui éblouit. Contre Egidijus Kavaliauskas, Ortiz a eu un excellent examen et il l’a réussi avec brio. C’est un boxeur avec une grande puissance. Slaió frappait de haut en bas, mais au deuxième tour, il a été surpris par un uppercut et a terminé avec une combinaison de trois coups de poing. Il n’a pas reçu de compte, mais il est resté flottant. Dans le troisième, d’un coup vers le bas, Vergil a envoyé le Lituanien au sol. Je lui disais au coin de la rue de ne pas se joindre à l’échange. Il ne l’a pas fait, il a boxé à distance et a continué à travailler. Ainsi, avec le jab, traversant la droite avec des critères et avec des coups à la zone flottante, il a démoli Kavaliauskas (bien que l’Européen ait attrapé une main dangereuse, surtout dans le cinquième), qui a vu comment le combat s’est arrêté après être tombé quatre fois dans le huitième tour. Ortiz est déjà un concurrent officiel pour le championnat du monde WBO des poids mi-moyens, qui est détenu par Terence Crawford.

Vergil Ortiz frappe Kavaliauskas. Garçon d’or

Franco a levé les doutes : Joshua Franco a conservé le championnat du monde régulier WBA (intérimaire) du super poids mouche et a clôturé la trilogie contre Andrew Moloney en s’imposant par décision unanime (triple 116-112). Avec cette victoire, bien sûr, la polémique prend fin. Franco a remporté le premier combat de manière controversée et dans le second, il y avait un vide en raison d’une tête accidentelle. Dans la troisième, le rythme était à nouveau très intense. L’échange a été brutal, mais une meilleure partie finale de l’Américain, qui a changé de stratégie et a commencé à attendre son adversaire, a été la clé. Lors de cet événement, Nico Ali Walsh, le petit-fils de Muhammad Ali, a fait ses débuts dans le domaine professionnel. Éliminé au premier tour.

Joshua Buatsi se réaffirme chez les mi-lourds: Le ‘Super Saturday’ a commencé par la dernière étape de l’année au Matchroom Fight Camp. Dans le main event, Joshua Buatsi a éliminé les Ricards Bolotniks au onzième round. Le combat était vif. Buatsi a montré sa qualité et sa grande précision face à un adversaire qui n’a jamais abandonné et était très dangereux avec ses coups. Avec patience, malgré une chute physique aux septième et huitième rounds, Buatsi a miné le Letton, qui accumulait une grosse punition et a été assommé d’un terrifiant centre du droit. Le Britannique (nationalisé, né au Ghana) a remporté le championnat du monde et voit grand. Contre un rival important, il a montré qu’il était prêt à passer à la prochaine étape de sa carrière.