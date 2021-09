Casio G-SHOCK GM-110RH : la dernière collaboration avec Rui Hachimura

Avec un design inspiré du drapeau national du Bénin, patrie du basketteur NBA.

Casio présente le GM-110RH, un nouvel ajout à la marque G-SHOCK de montres résistantes aux chocs. Le GM-110RH est le deuxième modèle conçu en collaboration avec le pro NBA Rui Hachimura. Hachimura est le premier Japonais de l’histoire à être choisi au premier tour de la draft NBA (2019). Cette saison, Hachimura reste une pièce maîtresse de son équipe, et son impact devrait grandir à l’avenir. Casio a signé un accord de partenariat mondial avec Hachimura en novembre 2019 pour vous aider à relever les défis difficiles qui vous attendent.

Evoque le drapeau du Bénin

Le nouveau GM-110RH est un modèle conçu en collaboration avec Hachimura, un fan de G-SHOCK depuis qu’il est à l’école. Le GM-110RH est basé sur le GM-110, qui présente une lunette en métal et un design élégant. Le cadran de la montre et l’épingle du bracelet de la GM-110RH présentent des accents jaunes, rouges et verts inspirés des couleurs du drapeau national du Bénin, la patrie d’Hachimura. L’aiguille des heures jaune, l’aiguille des minutes rouge, le sous-cadran vert et le pont en forme de Y sont disposés pour une visibilité totale.

Bracelet design

La nouvelle montre est non seulement livrée avec un bracelet en résine noire, mais également un bracelet en résine dont le design imite le tissu Kente d’Afrique de l’Ouest, inspiré des vêtements traditionnels de la région. Le logo « Black Samurai » de Hachimura est gravé sur la boîte arrière, sur la boucle de la sangle et sur l’emballage spécial. Le symbole 八 (hachi en japonais, signifiant « huit ») représente à la fois son nom et son numéro de maillot.

spécifications

Construction Résistant aux chocs Résistance à l’eau 20 bar Résistance magnétique Conforme à la norme ISO 764 Heure mondiale 31 fuseaux horaires (48 villes + temps universel coordonné), heure d’été activée/désactivée, permutation ville de résidence / heure mondiale Chronomètre Unité de mesure : 1/100e de seconde ;

capacité de mesure : 999 : 59’59,99″ ;

Modes de mesure : temps écoulé, temps intermédiaire, temps de la 1re à la 2e place Compte à rebours Unité de mesure : 1 seconde ; plage de compte à rebours : 24 heures ; plage de réglage de l’heure de début du compte à rebours 1 minute à 24 heures (incréments de 1 minute et 1 heure) Alarme 5 alarmes quotidiennes (avec 1 alarme de répétition) ; Signal horaire Autres fonctions Calendrier entièrement automatique (jusqu’à l’an 2099) ; format 12/24 heures; tonalité de fonctionnement des boutons marche/arrêt ; Lumière LED (éclairage automatique, Super Illuminateur, rémanence avec durée d’éclairage sélectionnable : 1,5 ou 3 secondes) Précision à température normale ± 15 secondes par mois Autonomie de la batterie Environ 3 ans sur SR927W × 2 Taille du boîtier 51,9 × 48,8 × 16,9 mm Poids total Environ 101 g (avec bande de résine noire)

Rui hachimura

Il a commencé à jouer sérieusement au basket au lycée. Pendant ses études au lycée Meisei dans la province de Miyagi, il a mené son équipe à trois victoires consécutives au tournoi des instituts japonais. Alors qu’il était encore étudiant, il a été sélectionné comme candidat pour jouer pour l’équipe nationale du Japon. En 2016, Hachimura a fréquenté l’Université Gonzaga aux États-Unis, une école avec un programme de basket-ball très respecté à la National Collegiate Athletic Association (NCAA). À sa troisième saison en tant que joueur, les Gonzaga Bulldogs ont atteint l’Elite Eight au tournoi de la NCAA et ont remporté le prix Julius Erving du meilleur centre cette saison. En 2019, Hachimura est devenu le premier Japonais de l’histoire à être sélectionné au premier tour du repêchage de la NBA, rejoignant les Washington Wizards. Il a joué dans 48 de ses 72 matchs de la saison, et ses performances exceptionnelles lui ont valu une place dans la deuxième équipe NBA All-Rookie. Ce jeune homme de 23 ans originaire de la province de Toyama mesure 203 centimètres et pèse 104 kilogrammes.

www.casio-europe.com