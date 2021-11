Casio lance une nouvelle campagne pour célébrer son jubilé d’argent en Inde

Casio a toujours fait résonner un sentiment d’unité et d’appartenance et c’est ce qui se reflète également dans le film de la marque.

Casio India a lancé une nouvelle campagne « 25 Saalon ka saath kuchh apni wali baat » pour célébrer l’achèvement des 25 ans de l’entreprise en Inde. Capturant un aperçu de 25 ans de son voyage en Inde, le film dépeint « Badalte rahe hum isliye sath chalte rahe hum ». Casio tout au long de ces années a continué d’évoluer en fonction de l’évolution des besoins et de l’attitude des consommateurs indiens, tout en restant pertinent, a déclaré Kulbhushan Seth, vice-président de Casio India. « Nous sommes extrêmement fiers et nous nous sentons extrêmement heureux de franchir une étape importante de 25 ans en Inde. Casio a toujours fait résonner un sentiment d’unité et d’appartenance et c’est ce qui se reflète également dans notre film de marque. Je tiens à remercier toutes nos parties prenantes, y compris les associés, les partenaires, les clients et les clients pour avoir fait partie de notre voyage de 25 ans », a-t-il ajouté.

À travers un montage de moments, le film de la marque tisse un récit présentant un voyage de changements constants, des relations en évolution, mais comment Casio a continué à toucher des millions de vies activement et passivement avec ses divers produits tels que montres, calculatrices, instruments de musique, horloges, numériques agendas et projecteurs, entre autres, au fil des ans.

Le film s’ouvre sur une jeune fille tendant une main amicale à son camarade de classe pour découvrir qu’ils portent la même montre Casio Vintage. Leur relation change au fil du temps, ils grandissent mais ils continuent à porter leur cœur sur leurs manches avec différentes montres Casio pour différentes heures sur leurs mains. De même, dans les images suivantes, différents aspects de la nostalgie, des souvenirs spéciaux, des moments joyeux et du bon vieux temps ont pris vie, soulignant comment les calculatrices et les instruments de musique Casio ne sont pas seulement des produits mais un ensemble d’émotions.

