Casio présente ses nouvelles montres G-Shock et défend qu’elles ne sont pas des montres connectées | La technologie

L’entreprise mythique vient de montrer ses nouvelles montres et ils oublient complètement les nouvelles technologies pour offrir un style cyberpunk avec une prise en main tout à fait traditionnelle.

Peu d’entreprises bénéficient d’une aussi bonne image que Casio. L’entreprise, connue avant tout pour ses montres légendaires, continue de sortir des modèles qui nous rappellent des temps meilleurs.

Ils ont sorti l’une des montres les plus connues des années 80 et font actuellement de nombreuses rééditions de leurs propres montres. Bien qu’ils ne stagnent pas et continuent de lancer de nouveaux modèles sur le marché.

ils viennent de présenter le nouveau monde virtuel Casio G-Shock, qui présentent un design cyberpunk inspiré de la réalité virtuelle. Ils ont des bretelles avec des bandes noires sportives et des détails bleus et violets qui rappellent les films de science-fiction d’il y a plusieurs décennies.

Bien que Casio ait déjà joué avec des montres intelligentes, dans cette nouvelle gamme de montres ils oublient les avancées technologiques de ces dernières années. Ses fonctions supplémentaires sont le chronomètre, l’alarme, l’horloge mondiale et le calendrier. Ils oublient les systèmes d’exploitation, le GPS ou la connexion avec les téléphones.

Ils sont faits pour être vraiment résistants et pour plaire à tous ceux qui n’ont pas besoin d’une montre connectée, mais envie de se lancer dans l’aventure. Sur les trois modèles, le GA2100VB-1A (à gauche sur l’image ci-dessus) possède une sphère en carbone qui protège la machinerie interne, tandis que les deux autres ont des résines dures pour résister aux coups.

L’entreprise adhère à la philosophie selon laquelle il vaut mieux avoir une montre stupide, mais cela fonctionne dans des circonstances pires. De nouveaux appareils de poignet de grandes marques comme Apple ou Samsung apparaissent chaque année, mais ils sont beaucoup plus chers et certains peuvent être particulièrement fragiles.

Les montres intelligentes qui ont un prix similaire à ces nouvelles Casio ne sont guère recommandées pour leur construction et leurs performances. En échange Le monde virtuel Casio G-Shock peut durer longtemps et donnez-nous un look rétro en un rien de temps.

Effectivement, Ces montres peuvent être réservées à partir de demain sur leur site internet et sera mis en vente au milieu de ce mois de novembre. Leurs prix sont également attractifs, étant donné que le Casio GA2100VB-1A coûtera 99 $, le GA700VB-1A sera 110 $ et le GA900VB-1A sera trouvé par 140 $.

Nous ne savons toujours pas quel sera son prix pour changer, mais il ne différera sûrement pas beaucoup de la valeur que nous avons donnée.