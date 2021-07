Casio remet en vente l’incroyable montre futuriste du lieutenant Ripley d’Alien | La technologie

Maintenant, vous pouvez vous sentir comme le Ripley of Alien officiel avec cette montre rétro futuriste.

Les modes vont et viennent mais ne disparaissent jamais, et c’est que bon nombre des produits qui sont annoncés à la télévision aujourd’hui et qui se vendent à des millions d’unités, sont exactement les mêmes produits, sensations, tendances et aspirations que l’on a depuis toute une vie et des entreprises technologiques. commencent à se rendre compte que parfois ce n’est pas si mal de remonter le temps pour relancer quelque chose qui manque au public consommateur.

L’un des plus grands films d’horreur de tous les temps est Alien : Le huitième passager, un film de science-fiction réalisé par le cinéaste britannique. Ridley Scott et créé dans ce lointain 1979, avec un incroyable Sigourney Weaver dans le rôle d’Ellen Louise Ripley.

Dès que vous aurez vu le film, vous vous souviendrez que les membres de l’équipage étaient armés jusqu’aux dents, mais ils avaient aussi au poignet une curieuse montre Casio, l’une des plus futuristes de l’époque et que vous pouvez désormais vous aussi ont, et en plus de cela nouveau et avec une multitude de fonctions exclusives.

La montre d’origine comprenait des fonctions avancées pour l’heure telles qu’un chronomètre de haute précision et une lumière pour l’affichage, mais elle se caractérisait surtout par ces quatre boutons de fonction situés juste en dessous de l’affichage, sur le devant, et qu’aujourd’hui ils seraient se situent généralement sur les côtés.

Et maintenant, Casio a décidé de relancer la variante F-100 vu dans le film, mais en l’adaptant aux temps nouveaux et renommé en série A100. Cette version a été mise à jour avec un boîtier et un bracelet métalliques et comprend une option de vente de couleur or.

Comprend également un Ecran LCD et conserve ses boutons en façade caractéristique et qui remplissent les mêmes fonctions que la montre originale d’il y a plus de 40 ans. Ces boutons permettent de changer de mode de montre, de démarrer, d’arrêter et de réinitialiser le chronographe, voire d’activer l’éclairage de l’écran. Cette nouvelle version relancée comprend également une LED qui clignote avec les alarmes ou lorsqu’un compte à rebours se termine.

Il semble que cette version rééditée de la montre classique Alien: The Eighth Passenger sera disponible pour 90 $ le mois prochain, et qu’elle sera également vendue dans une version exclusive avec des motifs Pac-Man, les deux éditions limitées.