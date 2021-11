Casper Ruud, premier Norvégien en demi-finale

20/11/2021 à 12h20 CET

norvégien Casper Ruud, huitième favori et à sa première participation, il est revenu et il a gagné ce vendredi 2-6, 7-5 et 7-6 (5) contre le Russe Andrey Rublev se qualifier pour les demi-finales de la finale ATP à Turin, où il affrontera le Russe Daniel Medvdev, champion actuel.

Le Norvégien est le premier joueur de tennis de son pays à atteindre les demi-finales de la finale ATP, et le premier Scandinave à le faire depuis 2009, date à laquelle il les a atteints. Robin Söderling.

Ruud, qui a participé au tirage au sort de la finale malgré le début de la saison en tant que numéro 27, a battu Rublev (n.5) en deux heures et 23 minutes intenses, au cours desquelles il est revenu un set et une pause derrière.

Djokovic – Zverev, l’autre demi-finale

Le Serbe Novak Djokovic, numéro 1 du classement, a clôturé la séance plénière ce vendredi de la phase de poules de la finale ATP à Turin, en battant le Britannique Cameron Norrie 6-2 et 6-1 sans grande dépense d’énergie en vue de la demi-finale de ce samedi face à l’Allemand Alexander Zverev.

Djokovic, qui cherche à égaler les six titres du Suisse Roger Federer dans ce tournoi, il n’a fallu que 66 minutes pour battre Norrie, entré dans l’équipe turinoise en remplacement du Grec Stefanos Tsitsipas. Nole a ajouté sa 41e victoire en finale de l’ATP et n’a toujours pas perdu un set dans le tournoi de Turin.