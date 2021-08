Casper Ruud sera en 30e de finale de l’US Open

30/08/2021

Casper Ruud, le Norvégien, numéro 11 de l’ATP et tête de série numéro 8, a rempli les pronostics en s’imposant en une heure et cinquante-trois minutes en finale de l’US Open par 6-3, 6-2 et 6-2 à Yuichi Sugita, joueur de tennis japonais, numéro 131 de l’ATP. Avec ce résultat, la joueuse de tennis parvient à se qualifier pour la 30e de finale de l’US Open.

Sugita n’a pas réussi à briser le service, tandis que le joueur norvégien l’a fait à 5 reprises. De plus, le Norvégien a réalisé 68% au premier service, 3 doubles fautes et 77% des points de service, tandis que son adversaire a réalisé un premier service de 55% et une double faute, réussissant à remporter 55% des points au service.

Le tournoi se poursuivra avec la confrontation du joueur norvégien et du vainqueur du match entre le joueur néerlandais Botic Van De Zandschulp et le joueur de tennis espagnol Carlos Taberner.

Le tournoi US Open Il se déroule sur un court extérieur en dur et au cours de celui-ci un total de 237 joueurs s’affrontent, dont 128 vont en finale parmi ceux directement classés, ceux qui réussissent à passer la phase de qualification précédente et les invités. De plus, sa célébration a lieu entre le 24 août et le 12 septembre à New York.