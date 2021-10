Casper Ruud sera en quarts de finale du tournoi ATP 500 à Vienne

28/10/2021

Le à 19h30 CEST

Casper Ruud, le Norvégien, numéro 8 de l’ATP et tête de série numéro 4, a rempli les pronostics en s’imposant en huitièmes de finale du tournoi ATP 500 à Vienne pour 7-5, 4-6 et 6-4 en deux heures et quarante-six minutes au joueur de tennis italien Lorenzo Sonego, numéro 23 de l’ATP. Après ce résultat, le vainqueur sera en quarts de finale du tournoi ATP 500 de Vienne.

Les données recueillies sur le match montrent que le joueur de tennis norvégien a réussi à casser le service de son adversaire 3 fois, a réalisé 67% au premier service, n’a commis aucune double faute et a remporté 71% des points au service. Quant à l’Italien, il a réussi à casser deux fois le service de son adversaire, son efficacité était de 72%, il a fait une double faute et a obtenu 63% des points de service.

Lors des quarts de finale, le joueur norvégien affrontera l’italien Jannik pécheur, numéro 11 et tête de série numéro 7.

Le tournoi se déroule à Vienne du 23 au 31 octobre sur terrain dur couvert. Au cours de la compétition, un total de 43 joueurs s’affrontent et un total de 32 arrivent à la phase finale, parmi ceux directement classés, ceux qui ont remporté la phase de qualification précédente et les joueurs invités.