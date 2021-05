Casque ANC, le meilleur avec suppression du bruit

L’ANC, acronyme de Active Noise Cancelling, est une technologie utilisée dans écouteurs, eh bien, certains d’entre eux. L’annulation du bruit vous permet d’isoler les fréquences sonores qui provoquent une distorsion sonore, de manière à ce que l’écoute soit beaucoup plus pure. L’annulation du bruit est générée par des haut-parleurs et des microphones, qui parviennent à émettre une fréquence similaire à celle qui cause l’interférence, en l’annulant.

Cette technologie a été utilisée dans les casques haut de gamme, mais on sait déjà que les coûts diminuent progressivement. De cette façon, il est possible obtenez des écouteurs avec ANC pour peu d’argent. Et il y a toute une différence, ils sont donc toujours un excellent investissement pour ceux qui recherchent une meilleure expérience sonore.

Les écouteurs ANC que vous pouvez déjà acheter

Ugreen HiTune 2

Ces écouteurs sont assez bon marché, 45 euros sur Amazon, et ont ANC grâce à ses 4 microphones. Inspiré des AirPods d’Apple, leur résistance à l’eau les protège des éclaboussures ou de la pluie. Ils ont une autonomie de 20 heures et avec seulement 15 minutes dans leur étui de chargement, vous disposez d’une heure de lecture. C’est peut-être l’option économique la plus intéressante.

AirPods Pro

Lancés en 2019, ils représentent la révision d’Apple de ses AirPod de première et deuxième générations. Le sien l’annulation du bruit est spectaculaire, qui est encore renforcée par les coussinets en silicone. 24 heures d’autonomie et un prix qui avoisine généralement les 200 euros sur des sites comme Amazon. Si vous êtes un utilisateur Apple, il va sans dire que la compatibilité est absolue.

AirPods MAX

La dernière création d’Apple atteint 629 euros. Et non, ce ne sont pas les plus chers du marché. Apple a réussi à mettre en circulation certains Casque serre-tête dont l’ANC est brutal. Ils se connectent automatiquement à votre appareil Apple et s’il y a un mot pour les définir, c’est génial. Bien équilibré, avec des médiums équilibrés, des aigus non aigus et des graves puissants. Jusqu’à 20 heures de lecture audio sur une seule charge avec la suppression active du bruit ou le mode bruit ambiant activé.

Comme vous pouvez le voir, il y a tous les prix, mais le casque antibruit ils font leur chemin, car ce n’est pas une technologie qui rend les produits plus chers dans ceux qui sont bas de gamme.