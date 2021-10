Casque antibruit à prix cassé: realme Buds Air 2 Neo en vente pour 33 € | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Vous voulez un casque True Wireless à réduction de bruit active et votre budget est limité ? Les realme Buds Air 2 Neo sont parfaites pour vous et sont en vente pour seulement 33,99 euros.

Les écouteurs True Wireless avec suppression active du bruit sont l’un des accessoires les plus demandés par les utilisateurs. Ils sont idéaux pour le travail ou l’entraînement, car ils vous isolent du bruit de l’environnement afin que vous puissiez mieux vous concentrer.

Jusqu’à présent, cette fonctionnalité était réservée aux modèles les plus chers, mais on trouve de plus en plus de casques antibruit actifs bon marché sur le marché. Les realme Buds Air 2 Neo en sont un bon exemple et sont en vente pour seulement 33,99 euros.

Le prix dans la boutique officielle realme est de 39,99 euros, vous économisez donc 6 euros grâce à cette promotion. En comptant sur le fait qu’Amazon vous envoie la commande entièrement gratuitement et que c’est l’un des prix les plus bas qu’ils aient eu, c’est une bonne offre dont vous voulez profiter.

Véritable casque sans fil avec suppression active du bruit (ANC) capable de réduire le bruit de 25 dB. Ils disposent d’un mode transparence pour écouter votre environnement lorsque vous en avez besoin sans retirer vos écouteurs. Ils offrent jusqu’à 25 heures d’autonomie.

Pour un peu plus de 30 euros, les realme Buds Air 2 Neo sont des écouteurs bluetooth très intéressants pour travailler, faire du sport ou profiter de contenu multimédia.

La suppression active du bruit (ANC) de ces écouteurs sans fil realme est capable de réduire le bruit ambiant de 25 dB.

Et lorsque vous avez besoin d’entendre ce qui se passe autour de vous, vous pouvez le faire sur simple pression d’un bouton et sans retirer vos écouteurs grâce au mode transparence.

De plus, ils ont annulation de bruit à double micro pour les appels, une fonctionnalité qui vous permettra de profiter des appels et des appels vidéo avec une plus grande clarté et clarté même dans des environnements bruyants.

En ce qui concerne la qualité sonore, les realme Buds Air 2 Neo offrent des basses profondes et un son stéréo clair grâce au pilote d’amplification des basses LCP de 10 mm et à l’algorithme Bass Boost +.

En plus d’écouter de la musique et de passer des appels et des appels vidéo, ces écouteurs sont idéaux pour les jeux grâce à leur super faible latence de 88 ms.

L’autonomie est un autre des points forts du realme Buds Air 2 Neo. Chaque casque a une autonomie allant jusqu’à 5 heures et le boîtier a une autonomie de 20 heures supplémentaires avec la suppression active du bruit activée.

