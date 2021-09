Casque Apple en vente 2H 2022; Lunettes Apple ‘après 2023’

Un nouveau rapport sur la chaîne d’approvisionnement suggère que le premier casque Apple sera mis en vente dans la seconde moitié de 2022, tandis que le produit distinct et convivial largement surnommé Apple Glasses ne sera disponible qu’« après 2023 ».

Le casque Apple – qui devrait être un produit très coûteux destiné aux développeurs et aux entreprises – aurait terminé la deuxième phase de test du prototype…

Digitimes porte le rapport.

Après qu’Apple a sorti l’iPhone 13, il n’a été critiqué pour rien de nouveau, mais la prochaine génération de produits qu’Apple considérait comme une arme secrète devrait apparaître en 2022. La chaîne d’approvisionnement a révélé que le premier casque AR d’Apple a terminé P2 (la deuxième phase des tests de prototypes), et devrait être produit en série au deuxième trimestre de 2022 et devrait sortir au second semestre de l’année […]

Selon la chaîne d’approvisionnement, le casque AR d’Apple a déjà terminé un P2 et entrera dans l’étape EVT (Engineering Verification Test) avant d’entrer en production de masse. Il devrait être commercialisé au second semestre 2022.

La chaîne d’approvisionnement a souligné que le casque AR d’Apple prévoit 2 produits, l’un est un modèle haut de gamme, positionné comme un produit commercial, contenant une caméra et un capteur optique laser, pesant environ 100-110 grammes, et utilisant un processus de 5 nanomètres. ébrécher. Il doit toujours être connecté à l’iPhone via Bluetooth, et la partie du cadre sera constituée d’un alliage de magnésium léger à haute résistance contenant des traces d’éléments de terres rares.

L’industrie spécule qu’en raison du coût relativement élevé des composants et de l’échelle initiale, le prix peut atteindre plus de 2 000 $ US. Par conséquent, Apple le positionne comme un produit industriel, avec une échelle d’expédition annuelle estimée de 2 millions à 250 Wantai, comme pour un autre produit AR destiné au grand public, la conception n’a pas encore été finalisée, et on estime que la production en série sera être sur le marché après 2023.