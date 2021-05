Casque Hoppup Rush: cool portable, facile à emporter aussi

Sa fonction de micro intégré dispose d’une technologie de suppression active du bruit pour améliorer votre voix tout en réduisant le bruit de fond.

HOPPUP RUSH est un autre casque Bluetooth pour faciliter votre travail trépidant en vous permettant d’effectuer plusieurs tâches lors d’un appel. Au prix de Rs 499 seulement, il est confortable à utiliser et facile à manipuler. Il est livré avec des fonctionnalités telles que 55 heures de lecture et la dernière technologie Bluetooth 5.0. La conception universellement adaptée et la rotation à 180 degrés sont d’autres caractéristiques qui rendent ce produit assez bon.

Rush est un casque sans fil au design confortable qui peut être porté confortablement pendant de longues heures. Il est disponible en couleur noire et a un look élégant. Parlons de sa qualité sonore, l’une des caractéristiques essentielles lors de l’achat d’un casque. Le Hoppup Rush a un son naturel, clair et haute définition afin que vous puissiez écouter la musique clairement et communiquer avec quelqu’un d’une voix claire. Sa fonction de micro intégré dispose d’une technologie de suppression active du bruit pour améliorer votre voix tout en réduisant le bruit de fond.

Vous pouvez coupler le casque Bluetooth Hoppup avec des smartphones, des tablettes et des ordinateurs portables. Sa capacité de charge ne vous décevra pas. Dans les deux heures, il est complètement chargé et peut fonctionner pendant 55 heures à partir du moment où il est complètement chargé. Ainsi, les clients peuvent profiter d’une expérience d’appel mains libres sans aucune interruption. Le casque dispose d’une batterie au lithium puissante et rechargeable. Par conséquent, il offre une durée de conversation et une lecture de musique de longue durée en une seule charge.

La portée de ce casque est jusqu’à 10 mètres; par conséquent, il vous offre l’avantage d’une connectivité rapide et stable avec une qualité audio claire. Ce casque vous permet également de répondre aux appels et d’effectuer plusieurs tâches en toute simplicité, même si vous effectuez un travail intense.

Prix ​​public estimé: Rs 499

