Casque Hoppup Sonic : un son clair à un prix avantageux

Le casque est livré avec trois modes de lecture : carte SD, sans fil et auxiliaire. Le port de charge de type C de ces écouteurs supra-auriculaires restaurera rapidement la batterie au maximum.

Les écouteurs sans fil sont partout, non ? Le fait est qu’ils sont conçus pour les modes de vie actifs et, comme leur nom l’indique, ils sont totalement exempts de câbles ou de connecteurs qui les relient au téléphone portable, à l’ordinateur portable ou à l’ordinateur de bureau (ils éliminent ainsi les tracas des fils), ils sont confortables et sécurisé et la meilleure partie est qu’ils donnent un look sophistiqué au porteur engagé dans le travail ou l’apprentissage à distance. Bien sûr, ils sont également confortables et sûrs, donc extrêmement populaires parmi le lot à domicile.

La bonne nouvelle est que vous pouvez désormais trouver une paire pour tous les budgets. Les écouteurs Hoppup Sonic sont conçus pour être légers et confortables sur les oreilles de l’utilisateur. Au prix de Rs 799, ces écouteurs confortables sont pliables et réglables pour toutes les tailles de tête afin de créer une expérience immersive pour jouer sa qualité sonore HD. Les boutons intégrés sur les écouteurs permettent à l’utilisateur de contrôler le mode d’entrée du son, de gérer les appels, de mettre en pause la musique et de régler le volume sans faire glisser le téléphone mobile.

Hoppup Sonic est disponible en trois variantes de couleurs : noir, rouge et bleu. Alimenté par Bluetooth 5.0, Hoppup Sonic se connecte aux appareils compatibles Bluetooth de manière transparente. L’utilisateur peut jouer de la musique et assister aux appels sans aucun décalage. Je l’ai connecté à mon appareil mobile et j’ai joué des chansons en hindi et en anglais de Spotify ; le casque a des basses puissantes avec une assez bonne qualité sonore, ce qui en fait un équipement audio digne d’écouter de la musique. Le casque est livré avec trois modes de lecture : carte SD, sans fil et auxiliaire. Le port de charge de type C de ces écouteurs supra-auriculaires restaurera rapidement la batterie au maximum.

De plus, près de 20 heures de jeu sans fatigue ni pression font de Hoppup Sonic un bon choix dans la gamme de prix inférieure à 1k. La construction pliable et bonne facilite leur transport, et la conception réglable permet un ajustement de taille libre pour tous. Les boutons sont conçus pour être tactiles pour un jeu de presse ultra-touch. Le casque est livré avec des boutons de commande : mode, volume et alimentation.

En résumé, les écouteurs Hoppup Sonic sont confortables à porter pendant de longues heures, ont des performances de basses claires et détaillées et une bonne autonomie de la batterie.

Prix ​​public estimé : Rs 799

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.