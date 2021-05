Casque Poly Voyager Focus UC: obtenez un son exceptionnel, bloquez les bruits extérieurs

Lorsqu’il est temps de faire une pause musicale entre des appels consécutifs, le Voyager Focus UC offre des basses riches, des aigus nets et des tons moyens naturels pour vous permettre de profiter de vos morceaux préférés.

Le travail à domicile et le travail à distance sont là pour rester, mais pour que nous puissions nous concentrer avec succès sur notre travail, les bons outils tels que les casques sont essentiels. Ils sont sans fil et mains libres, la qualité sonore est excellente et les travailleurs sérieux (actuellement enfermés dans leur maison) préfèrent ces appareils intra-auriculaires aux écouteurs intra-auriculaires sans fil qui ont tendance à tomber, encore et encore, donnant le porteur beaucoup de perturbations. Un casque de haute qualité comme le Voyager Focus UC de Poly (anciennement Plantronics et Polycom) est pratique avec sa capacité à filtrer le bruit de fond tout en projetant votre voix clairement et en toute confiance afin que votre contribution à la réunion puisse être entendue. Lorsqu’il est temps de faire une pause musicale entre des appels consécutifs, le Voyager Focus UC offre des basses riches, des aigus nets et des tons moyens naturels pour vous permettre de profiter de vos morceaux préférés.

Poly est une entreprise de communication bien connue qui combine son expertise audio et ses puissantes capacités de vidéo et de conférence pour surmonter les distractions, la complexité et la distance qui rendent la communication dans et hors du lieu de travail difficile. Ses casques, logiciels, téléphones de bureau, conférences audio et vidéo, analyses et services sont utilisés dans le monde entier et constituent un choix de premier plan pour chaque type d’espace de travail.

Cet critique a fait bon usage du casque Voyager Focus UC pour des conférences téléphoniques, des réunions virtuelles, etc., et est d’avis que cette création Poly est conçue pour vous permettre de rester concentré sur le travail, pas sur le chaos qui vous entoure. Au prix de `15 000, ce casque possède une chaîne hi-fi immersive et une suppression active du bruit. Il est compatible avec les plates-formes vocales les plus populaires: Microsoft Teams, Skype, Zoom, Cisco, Google Cloud, Avaya, Ribbon, etc. Il se connecte aux ordinateurs portables via un adaptateur USB, des téléphones de bureau compatibles Bluetooth, des téléphones mobiles, des tablettes et des montres intelligentes.

Le casque Voyager Focus UC pourrait être adapté au travail depuis la maison de nos jours, mais il est essentiellement destiné aux professionnels mobiles disposant de communications PC / Mac étendues et mobiles dans des environnements bruyants. Le casque est doté d’une réduction active du bruit et d’une technologie de capteur intelligent. Mettez-les en place et vous pouvez vous déplacer de manière fluide entre votre PC et votre smartphone et entre le travail et le divertissement avec une stéréo Hi-Fi riche et immersive et une réduction active du bruit. Il a une portée d’itinérance allant jusqu’à 30 mètres (98 pieds) avec une puissance adaptative (avec les appareils pris en charge par la classe 1).

Le casque Voyager Focus UC ne pèse que 155 g et a une durée de conversation allant jusqu’à 12 heures (10 heures ANC activé) et une durée d’écoute jusqu’à 15 heures (12 heures ANC activé). Vous pouvez même personnaliser les paramètres pour en faire les vôtres. Vous pouvez contrôler vos conversations avec des capteurs intelligents muets et intégrés. Désactivez / réactivez facilement le son d’une simple pression sur un bouton, ou simplement en retirant le casque et en le remettant en marche. Si vous essayez de parler alors que votre micro est en sourdine, l’alerte de sourdine dynamique vous donnera un rappel sonore.

Lorsqu’il est temps d’augmenter votre musique, le Voyager UC offre des basses riches, des aigus nets et des tons moyens naturels en stéréo. Il met la musique en pause chaque fois que vous retirez le casque et reprend la lecture lorsque vous le mettez en marche. Et grâce à une perche de micro intelligente, les commandes de volume et de piste se règlent automatiquement.

En résumé, dites adieu aux bruits indésirables lors de votre visioconférence avec le casque Voyager Focus UC. Vous pouvez même emporter le casque avec des coussinets pliables et un étui de transport inclus.

Prix ​​public estimé: Rs 15,000

