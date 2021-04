Casque Portronics Harmonics 230: Votre compagnon d’entraînement à petit budget

Le tour de cou sans fil nouvellement lancé offre une qualité vocale cristalline quel que soit le bruit externe, et sans brûler un trou dans votre poche.

Ces jours-ci, les écouteurs sans fil sont devenus un accessoire incontournable pour les amateurs de fitness, qui transpirent dans les parcs de la colonie, que ce soit pour faire du jogging, de la course ou de la marche rapide. S’il s’agit d’un tour de cou, c’est encore mieux car il est peu probable qu’il sorte des oreilles.

Homegrown Portronics est un nom bien connu dans le segment des accessoires; Dès le début, nous avions examiné leurs écouteurs Harmonics Twins Mini qui sont extrêmement légers avec une conception confortable. Récemment, la société a présenté Harmonics 230, un tour de cou de sport sans fil doté de la technologie de réduction du bruit CVC 8.0 active. Le produit est le plus récent ajout à leur série de casques sans fil.

Le tour de cou sans fil nouvellement lancé offre une qualité vocale cristalline quel que soit le bruit externe, et sans brûler un trou dans votre poche. Il est disponible dans des couleurs élégantes noir et bleu pour seulement Rs 1 999. Les écouteurs sans fil sont également disponibles en trois tailles de bourgeons différentes, ce qui vous permet de choisir le meilleur ajustement.

Avec un temps de charge complet de seulement deux heures, Harmonics 230 dure jusqu’à sept heures stupéfiantes. Même une charge rapide de cinq minutes permet au casque de jouer jusqu’à deux heures à la fois et en 20 minutes, il peut se préparer davantage pour quatre heures de lecture. Avec ses commandes intelligentes en ligne, le casque sans fil est conçu pour devenir le meilleur compagnon d’entraînement. Silicone liquide si léger, on peut simplement accrocher les écouteurs sans fil autour du cou et les empêcher de glisser ou de s’emmêler. De plus, de puissants aimants à l’arrière des écouteurs vous permettent de fixer les deux écouteurs ensemble lorsqu’ils ne sont pas utilisés, de sorte que vous pouvez les garder facilement autour de leur cou sans aucun problème.

En bref, allumez votre journée entière avec les haut-parleurs de 10 mm de l’Harmonics 230 (20% plus grands que les écouteurs ordinaires), qui produisent des aigus très détaillés avec une bonne clarté.

Prix ​​public estimé: Rs 1,999

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.