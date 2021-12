Casque Soundcore Life Q35 : les performances audio sont de premier ordre, tout comme la durée de vie de la batterie

Les écouteurs Life Q35 offrent un excellent son sans fil, une suppression du bruit solide et de nombreuses fonctionnalités utiles

Comme les consommateurs ont passé plus de temps à la maison tout au long de la pandémie, les écouteurs sont vraiment devenus un appareil à part entière dans notre vie quotidienne. Les ménages ont passé plus de temps à effectuer plusieurs tâches en même temps : écouter une combinaison de musique, regarder du contenu de divertissement et intégrer les différents aspects de la communication virtuelle impliqués dans le travail à domicile, l’apprentissage à domicile et la socialisation. Musique, travail, jeux et santé : les fabricants d’appareils ont enregistré une croissance saine des ventes d’écouteurs avec ou sans fil et introduisent rapidement de nouveaux produits à intervalles réguliers.

Une nouvelle génération de casques antibruit actifs de la marque audio américaine Soundcore by Anker promet d’être un régal audio pour les consommateurs confinés à domicile qui passent plus de temps à regarder des vidéos, à écouter de l’audio et à jouer à des jeux vidéo, tout en travaillant et en étudiant. Il s’agit des produits « Q-Series » de la société : les écouteurs Life Q30 et Life Q35, qui sont livrés avec des préférences de suppression du son et du bruit, et sont également personnalisables. Les écouteurs sont équipés d’une suppression active du bruit hybride, d’un son Soundcore et d’une personnalisation pour une expérience d’écoute avec une grande autonomie de la batterie. Ils sont également livrés avec un étui de voyage compact, ce qui facilite leur utilisation.

Soundcore Life Q30, au prix de Rs 7 999 et Life Q35, au prix de Rs 9 999, conçus avec un design ergonomique, sont équipés d’oreillettes et de bandeaux en mousse à mémoire de forme, et d’un cadre léger, ce qui en fait un candidat parfait pour l’agitation quotidienne. Pour assurer un ajustement sûr, les écouteurs ont des oreillettes qui s’ajustent jusqu’à 15 degrés, ce qui leur permet de s’adapter à la forme de la tête. Les écouteurs sont garantis 18 mois et sont déjà disponibles avec Flipkart. Notre unité d’essai était la variante Q35; Jetons un coup d’œil à certaines de ses principales caractéristiques et à ses performances globales.

Conçu pour offrir une expérience audio exceptionnelle, Life Q35 prend en charge la technologie LDAC qui garantit que 3 fois plus de données sont transmises au casque que les codecs Bluetooth standard. Ce transfert sans perte fournit tous les petits détails de la musique. Les écouteurs Life Q35 sont équipés de haut-parleurs à membrane en soie de 40 mm pour offrir un son à la fois certifié audio haute résolution et audio haute résolution sans fil. Les basses sont profondes, les aigus brillent et la distorsion est coupée.

Le casque Q35 est également doté de l’Hybrid ANC (annulation active du bruit) qui sélectionne quatre microphones et filtre les bruits irritants comme la circulation et les moteurs d’avion pour une expérience d’écoute plus pure. L’ANC multimode permet de basculer entre les modes Transport, Intérieur et Extérieur pour trouver le niveau de suppression du bruit qui convient à chaque environnement. Offrant une expérience personnalisée, l’application Soundcore active les paramètres d’égalisation ou choisit parmi 22 préréglages.

Les écouteurs Life Q 35 offrent une expérience audio fluide avec un mode de transparence qui permet d’entendre les voix et le trafic à un niveau naturel en cas de besoin. Ils sont également équipés d’une technologie de suppression de bruit de liaison montante AI à 2 micros précis pour optimiser la voix et éliminer les bruits indésirables en arrière-plan. J’ai configuré les écouteurs Life Q35 avec mon téléphone Samsung Galaxy S21 Ultra à des fins de travail et de divertissement. Croyez-moi, les écouteurs offrent un excellent son sans fil et une suppression du bruit solide. Les coussinets eux-mêmes effectuent une isolation phonique passive. Même si quelqu’un discute fort ou joue de la musique à proximité à des volumes élevés, vous serez à peine distrait. Lorsque vous écoutez de la musique, les basses ne se déforment pas, même à des niveaux de volume supérieurs, et à des niveaux inférieurs, les basses sonnent toujours robustes et pleines sans surcharger l’audio.

Les écouteurs Life Q35 offrent une durée de lecture de 40 heures en mode ANC et de 60 heures en mode normal. De plus, ils offrent quatre heures d’écoute avec seulement cinq minutes de charge. Les écouteurs sont dotés d’options d’appairage NFC rapide et d’appairage multiple sur le devant de la connectivité. Ils prennent également en charge deux appareils à la fois et disposent d’une technologie de détection du port permettant à la lecture de s’interrompre lorsque les écouteurs sont retirés et de reprendre lorsqu’ils sont remis en place.

Points clés à retenir : les écouteurs Life Q35 sont un mélange parfait de son personnalisé, de conception de premier plan et d’ergonomie. Je suis sûr que cette création Soundcore sera la nouvelle déclaration de mode parmi les amateurs d’audio.

Prix ​​public estimé : Rs 9 999

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.