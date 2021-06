Casque tour de cou Boat Rockerz 330 : idéal pour la course à pied, les entraînements à domicile

in

Au prix de Rs 1 299, cette création de boAt est une bête dotée de pilotes audio de 10 mm réglés pour des basses améliorées et 30 heures de lecture dynamique.

Contrairement aux écouteurs supra ou supra-auriculaires plus grands, les écouteurs tour de cou n’exercent aucune pression sur votre tête elle-même, ce qui les rend très faciles et confortables à porter pendant des périodes plus longues. Surtout pendant les chauds mois d’été, lorsque les écouteurs conventionnels deviennent quelque peu inconfortables, les tours de cou permettent à vos oreilles de rester au frais tout au long de leur utilisation. Leur seul inconvénient : la durée de vie de la batterie est terriblement courte. Croyez-moi, vous ne rencontrerez pas de tels problèmes avec le casque tour de cou boAt Rockerz 330. Au prix de Rs 1 299, cette création de boAt est une bête dotée de pilotes audio de 10 mm réglés pour des basses améliorées et 30 heures de lecture dynamique.

Le bateau Rockerz 330 est conçu de manière ergonomique ; les écouteurs sont soigneusement conçus pour un ajustement parfait avec des ailettes en silicone qui aident à une meilleure adhérence et offrent une expérience sans chute. Chaque bourgeon est doté d’aimants pour les maintenir ensemble lorsqu’ils ne sont pas utilisés, empêchant ainsi l’enchevêtrement des fils. Un boîtier en alliage métallique pour les boutons et la carte de contrôle assure une finition haut de gamme avec une durabilité accrue, tandis que le tour de cou en silicone les rend très confortables pour un usage intensif. Il arbore une certification IPX5 pour garantir l’absence de dommages causés par l’eau, la sueur et la poussière.

Comme mentionné précédemment, la batterie lithium-ion rechargeable intégrée peut vous offrir un bonheur audio incessant jusqu’à 30 heures. Si vous parvenez à épuiser complètement la durée de vie de la batterie, une simple charge de 10 minutes vous permettra de profiter de 10 heures de temps de lecture, la technologie de charge rapide ASAP propre au bateau.

En utilisation en temps réel, les voix sont vibrantes et les basses sont réglées pour une expérience d’écoute palpitante. Le Rockerz 330 propose également un double appariement pour la génération féru de technologie. Vous pouvez coupler et basculer entre deux appareils simultanément. Un assistant vocal en une seule pression est à votre service lorsque vous en avez besoin. Google Assistant ou Siri sont à une pression de bouton.

Dans l’ensemble, une option solide pour les amateurs de fitness à la recherche d’un bon casque tour de cou.

Prix ​​public estimé : Rs 1 299

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.