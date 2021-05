Casques pilotes du Grand Prix du Portugal 2021 · .

Charles Leclerc et Sebastian Vettel arborent des conceptions de casque révisées pour le Grand Prix du Portugal de ce week-end.

Casque du Grand Prix du Portugal de Charles Leclerc

Le pilote Ferrari a décrit son look mis à jour comme «quelque chose d’un peu différent ce week-end». Il a opté pour un design largement blanc avec des détails rouges de jour. Leclerc a été l’un des adopteurs les plus prolifiques de nouveaux modèles de casques depuis que les règles interdisant aux conducteurs de les changer étaient assouplies.

Casque du Grand Prix du Portugal de Sebastian Vettel

L’ancien coéquipier de Leclerc, Vettel, était connu pour se présenter à chaque course dans un style différent au cours de ses années Red Bull. Désormais chez Aston Martin, il porte les couleurs du sponsor BWT sur son casque.

Leur couleur rose frappante est devenue un peu moins proéminente dans la dernière itération du design. Les parties les plus visibles lorsqu’il est dans le cockpit sont devenues plus blanches, avec une riche teinte rose au revers, et le drapeau tricolore allemand figure en bonne place comme d’habitude.

