Casques VR pour les réunions de bureau en ligne ? Facebook pense que ce sera intéressant

Envie de porter un casque de réalité virtuelle (VR) pour vos réunions de conférence ? Si vous le faites, Facebook a une application pour vous pour vos sessions d’équipe officielles.

Facebook a dévoilé « Horizon Workrooms », une application de réalité virtuelle pour la collaboration en équipe, qui, selon lui, rendra les réunions à distance plus immersives car elle est construite autour de son casque virtuel Oculus Quest 2.

Facebook ne semble pas s’être soucié de la question de savoir si les bureaux investiront dans des casques VR pour le transmettre aux employés afin qu’ils participent aux réunions d’équipe, ce qui, comme il n’y en a pas beaucoup, semble apprécier.

La bêta ouverte d’Horizon Workrooms est disponible en téléchargement sur Oculus Quest 2 dans les pays où Quest 2 est pris en charge.

Horizon Workrooms reproduira essentiellement les réunions de salle de conférence avec vos collègues représentés sous forme d’avatars animés. Rappelons que Facebook avait présenté l’année dernière Horizon, son espace social de réalité virtuelle accessible via les casques Oculus VR.

Vous et vos collègues en tant qu’avatars animés

(Crédit image : Facebook)

Vous voir et vos collègues dans votre espace de bureau virtuel comme des avatars animés peut sembler un peu enfantin, mais Facebook, qui dit qu’il utilise déjà des « salles de travail » pour collaborer, estime que c’est l’une des meilleures façons de travailler si vous ne pouvez pas être physiquement ensemble.

« Il fonctionne à la fois sur la réalité virtuelle et sur le Web et est conçu pour améliorer la capacité de votre équipe à collaborer, communiquer et se connecter à distance, grâce à la puissance de la réalité virtuelle, qu’il s’agisse de se réunir pour réfléchir à une idée ou sur un tableau blanc, travailler sur un document, entendre mises à jour de votre équipe, passez du temps et socialisez, ou ayez simplement de meilleures conversations qui se déroulent plus naturellement », a déclaré Facebook dans un article de blog.

Les Workrooms offriront un espace de tableau blanc infini pour esquisser des choses ensemble en temps réel. Il permet également d’épingler des images numériques à partir de vos fichiers selon vos besoins. Et vous pouvez même enregistrer tous vos tableaux blancs virtuels ou les exporter pour une visualisation 2D traditionnelle.

Casques VR pour 16 seulement, s’il vous plaît

(Crédit image : Facebook)

« Horizon Workrooms » permet à 16 participants de présenter des idées sur un tableau blanc partagé ou d’afficher des fichiers partagés. Les salles de réunion virtuelles sont destinées à être accessibles à l’aide de casques Oculus Quest 2, bien qu’il soit possible de se joindre par appel vidéo à partir d’un ordinateur portable – l’application prend en charge jusqu’à 50 utilisateurs se connectant avec la vidéo.

Les personnes à l’intérieur de l’espace de travail avec un casque pourront utiliser leurs doigts et leurs mains pendant la discussion, et lorsqu’elles parleront, leurs avatars correspondront à leur discours.

Et les avatars ont également été modifiés pour le rendre plus intéressant. “Nos nouveaux avatars, que nous avons lancés plus tôt cette année, offrent une grande variété d’options de personnalisation et se sentent plus expressifs et naturels, vous aidant à vous sentir vraiment là avec vos collègues”, a déclaré Facebook.

La disposition de la salle virtuelle peut également être modifiée en fonction de l’objectif de la rencontre. « Que vous vous concentriez sur la collaboration, la conversation ou la présentation, il y a une disposition des sièges pour chaque occasion, et toute la salle s’adapte à la taille de votre groupe. »

Facebook ne dit rien à craindre sur la vie privée

Certaines des autres fonctionnalités sont des claviers de réalité mixte qui permettent aux utilisateurs d’accéder à leur ordinateur portable dans un espace virtuel, un suivi manuel pour des animations d’avatar plus expressives et un système audio spatial qui ajuste la façon dont les gens sonnent aux autres en fonction de leurs emplacements relatifs dans la salle virtuelle.

Facebook semble assez clair que les réunions virtuelles peuvent être rendues plus intéressantes en modernisant la technologie. Mais au-delà de l’aspect coût et de la « maladresse » des casques, il y a aussi la question de la vie privée. Mais Facebook dit que Workrooms n’utilisera pas vos conversations et documents de travail pour informer les publicités sur Facebook. Les applications tierces n’accèdent pas, ne visualisent ou n’utilisent pas non plus ces images ou vidéos pour cibler des publicités.

Pour mémoire, Spatial dispose d’une application similaire qui permet des réunions virtuelles avec des avatars 3D. L’application Mesh de Microsoft pour HoloLens est également construite sur les mêmes lignes.