Casquette Pétale Nouveau Monde | Où trouver des Petalcaps pour les teintures anti-corruption

À côté d’une flore plus familière, les forêts et les champs du Nouveau Monde regorgent d’ingrédients intrigants à ajouter à vos potions, élixirs et teintures. L’un de ces champignons brillants est le Pétale fronde, qui peut offrir les ingrédients clés utilisés dans de nombreux types de potions.

Comme d’autres plantes que vous pouvez récolter, pour collecter des ressources à partir d’un Petal Cap, vous aurez besoin d’au moins une faucille en silex équipée pour votre personnage.

Comme d’autres ressources semi-rares du Nouveau Monde, Petal Cap peut être difficile à localiser au début. Cependant, une fois que vous avez une idée de l’endroit où vous devez chercher, vous pouvez commencer à broyer rapidement de grandes quantités, car vous obtenez plus d’un élément par nœud récolté.

Où trouver Petal Cap dans le Nouveau Monde

Vous pouvez trouver Fronded Petalcap dans n’importe quelle zone boisée du Nouveau Monde. Cependant, il se reproduit beaucoup moins souvent que d’autres nœuds communs comme les buissons ou le chanvre.

Cependant, il existe quelques premières zones où vous pouvez certainement trouver Petal Cap, et une fois que vous saurez quoi chercher, il sera beaucoup plus facile de trouver plus loin également.

Emplacement de Windsward Village Petal Cap

Un endroit où Fronded Petalcap semble frayer est à côté de l’eau.

Juste à l’ouest de Windsward Village, il y a un petit étang où vous pouvez apprendre à pêcher. Mais un Petal Cap semble apparaître du côté est de ce plan d’eau si vous n’avez besoin que d’une petite quantité pour une potion.

Emplacement de Cooper’s Ranch Petal Cap

Si vous essayez de broyer une plus grande quantité pour une plus grande frénésie d’artisanat, vous pouvez trouver de nombreux nœuds Fronded Petalcap dans la zone forestière autour de Cooper’s Ranch.

Au nord-ouest de Windsward Village, si vous vous promenez à l’extérieur du ranch, vous verrez de nombreuses plantes Petal Cap à récolter.

Comment transformer les capuchons de pétales en teintures de corruption

Dans Nouveau Monde, vous faites la majorité de votre préparation de potions soit dans un camp, soit dans un Dépôt des Arcanes dans une ville.

Si vous ne voulez pas dépenser vos propres ressources dans un nouveau camp, il y en a généralement quelques-uns créés par d’autres joueurs juste à l’extérieur de toute zone bâtie que vous pouvez utiliser.

Le capuchon de pétale peut être utilisé comme réactif de terre ou réactif de protection, donc pour fabriquer une teinture de corruption, tout ce que vous avez à faire est de le combiner avec un réactif d’eau pour préparer la potion.

