Cass Elliot prouve qu’elle est plus qu’une maman

Si la disparition de les mamans et les papas était la cause de la tristesse parmi leurs fans dévoués, puis le 19 octobre 1968, ils avaient de quoi se réjouir. Cass Elliot, encore connue à cette époque sous le nom qu’elle a fini par détester, Mama Cass, a sorti son premier album solo, Dream A Little Dream.

Le LP est arrivé sur les ailes de son premier single à succès et presque titre, qui était en fait un enregistrement avec ses camarades de groupe. Leur oreille pour une mélodie classique avait entendu le potentiel dans une chanson qui datait d’avant la Seconde Guerre mondiale. « Dream A Little Dream Of Me » a ses origines vers 1931, avec une musique de Fabian Andre et Wilbur Schwandt et des paroles écrites par Gus Kahn, d’origine allemande.

La chanson a été enregistrée pour la première fois par Ozzie Nelson, RickyLe père de , un chef d’orchestre très réussi et ensuite star de la radio et de la télévision smash Ozzie et Harriet. Sa version de « Dream » avec son orchestre eut bientôt des rivaux, dont un de l’orchestre de Wayne King qui fut classé n°1.

Des débuts en solo déguisés

De nombreuses autres versions ont suivi, y compris une vague d’enregistrements dans les années 1950 par des gens comme Frankie Laine, Ella Fitzgerald, et Dinah Shore. Puis, juste avant la séparation des Mamas and the Papas en 1968, ils l’ont enregistré pour l’album The Papas and the Mamas. Dunhill Records a vu son potentiel de succès et, alors qu’Elliot faisait ses débuts en solo, l’a sorti en son nom. Cela a fonctionné : le single a atteint le numéro 12 aux États-Unis, le numéro 11 au Royaume-Uni et le Top 10 dans de nombreux autres pays, dont le numéro 1 en Australie.

Cela a conduit à l’album Dream A Little Dream, enregistré au studio de Wally Heider à Los Angeles et produit par Lou Adler et John Simon. Comme les goûts musicaux d’Elliot, c’était très varié. Il a embrassé des chansons socialement conscientes d’écrivains tels que Graham Nash (« Burn Your Hatred ») et John Hartford (le deuxième single « California Earthquake », une entrée n ° 67 des charts américains). Mais il comportait également du matériel de Leonard Cohen, Le groupe‘s Richard Manuel, et l’écrivain folklorique Cyrus Faryar.

L’album est entré dans le palmarès Billboard à un n ° 190 prudent, grimpant au n ° 87 en dix semaines qui est devenu le plus haut sommet de l’album solo de Cass dans son pays d’origine.

