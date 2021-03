Cassandra Grey pivote au milieu de la fermeture du magasin – WWD

Cassandra Grey a fermé les portes de son atelier Violet Grey en raison de la pandémie et en a fait un espace de travail temporaire.

La boutique de luxe, une expérience de magasinage intime et hautement organisée avec un décor qui rappelle un boudoir du vieux monde, se trouve dans le quartier branché de Melrose Place à West Hollywood, en Californie, depuis 2014. Mais COVID-19 perturbe le commerce de détail et les acheteurs se tournant vers le commerce électronique, Gray a dû pivoter. Bien que la création de contenu ne soit pas une nouveauté pour Gray, dont le site a produit un blog intitulé «Violet Files», elle se concentre maintenant sur sa croissance alors qu’elle embrasse la nouvelle réalité virtuelle d’aujourd’hui.

Alors que le monde est devenu entièrement numérique, il en va de même pour Gray, qui propose désormais #VioletAtYourService, une ressource de magasinage personnelle que les clients peuvent utiliser par SMS. Elle produit également du contenu à travers des profils de célébrités lors de tournages éditoriaux dans le cadre d’une série intitulée «Screen Tests». Le dernier sujet de Violet Grey est l’actrice Emma Roberts, alors enceinte. La pièce, mettant en vedette une interview avec sa collègue actrice Jamie Lee Curtis, est photographiée par le photographe Naj Jamaï.

Afin de relier les produits aux histoires, Gray a lancé «Shop their Bag», qui répertorie les articles de beauté de choix d’une célébrité sur une page achetable sur violetgrey.com. Elle a également présenté une série de vidéos de courte durée sur le site intitulée «Behind the Counter», qui est «similaire à QVC et HSN», selon la société.