Cassandra Peterson dit que la gay Elvira devrait être un costume d’Halloween populaire

Cassandra Peterson – mieux connu sous le nom Elvire — a une idée pour un costume d’Halloween qui pourrait être celui de cette année Joe Exotique, et c’est un jeu de la sortie récente de la Maîtresse des Ténèbres.

Nous avons eu Cassandra aux studios ABC à New York, et avec la saison effrayante qui approche à grands pas … nous avons demandé quel serait, selon elle, le costume le plus populaire. Pour une très grande raison… elle dit que les costumes d’Elvira sont sur le point de faire un retour, mais avec une touche gay.

C’est un costume approprié … Cassandra a récemment révélé – dans « Yours Cruelly, Elvira: Memoirs of the Mistress of the Dark » – elle sort avec une femme depuis près de 20 ans. D’où la montée en puissance de “Gayvira”… sa parole, pas la nôtre.

On dirait qu’il y a quelques célébrités qui pourraient suivre ses conseils – Cassandra dit qu’elle a reçu une tonne de soutien de ses amis célèbres après avoir partagé sa vérité dans le livre.

Quelques autres sujets intéressants que nous avons abordés – Cassandra nous raconte comment sa petite amie gère le nouveau projecteur et comment la pandémie l’a aidée à écrire son livre.

Maintenant, va mettre ta Gayvira !!!