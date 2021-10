Cassette Beasts ressemble à un Pokémon avec une touche Lo-Fi captivante

Capture d’écran : Fureur brute

Le pitch de l’ascenseur pour Cassette Beasts, un prochain jeu indépendant, ne peut pas tenir sur une seule ligne. Un jeu de chasse aux monstres lo-fi clairement inspiré de Pokémon ? Ou, oh, oh, que diriez-vous d’un jeu de rôle de haut en bas avec de magnifiques pixel art et une musique qui tue ? C’est sûrement quelque chose qui se distingue par le fait d’être inondé de l’ambiance des années 80 ? La réponse à tout ce qui précède est simplement « Oui ».

Cassette Beasts, développé par le studio britannique Bytten et publié par Raw Fury, vient de passer sur mon radar plus rapidement que votre cassette préférée ne se déroule sur le sol. Pendant environ 17 secondes, votre premier goût de Cassette Beasts peut ressembler à un repas que vous avez mangé des milliers de fois. Ensuite, il dévie rapidement. Voici une bande annonce :

Vos yeux ne vous ont pas trompé. Une grande partie de Cassette Beasts tourne autour de la capture de monstres, à la manière de Pokémon. Mais au combat, vous ne laissez pas ces monstres se déchaîner pour mener des guerres par procuration au tour par tour en votre nom – non, vous vous transformez en eux. A quel point c’est du metal ?

Pour être juste, Cassette Beasts semble présenter tous les jeux indépendants de bonne foi qui correspondent à mes goûts particuliers. La chanson de cette bande-annonce va directement dans ma bibliothèque Spotify dès sa sortie en single. Sur le plan de l’intrigue, basé sur les matériaux de pré-sortie fournis par Raw Fury, il y a du bruit sur le pouvoir inattaquable de l’amitié. Et c’est pour ne rien dire de l’art. Bien sûr, ce jeu est magnifique. Bytten, dont les membres du personnel ont contribué au travail de jeux comme Stardew Valley et Wargroove, n’est pas étranger au pixel art saisissant. Le premier jeu du studio, Lenna’s Inception, sorti l’année dernière, présente un style artistique similaire, bien qu’un peu moins accrocheur.

Une minute et 20 secondes d’impressions sans intervention organisées par une équipe marketing n’est en aucun cas suffisante pour juger un jeu. Mais parfois, vous avez juste une idée des jeux qui pourraient se démarquer parmi un terrain très encombré. J’ai un bon feeling avec Cassette Beasts et j’ai sincèrement hâte d’en voir plus.

Cassette Beasts n’a actuellement pas de date de sortie, mais sa sortie est prévue sur PC, Nintendo Switch, Xbox One et Xbox Series X/S. À sa sortie, ce sera directement sur Xbox Game Pass, le service de jeux à la demande de Microsoft.