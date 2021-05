Cassian Andor est vivant dans une nouvelle série d’images ⋆ .

Les fans de Rogue One savent ce que l’on ressent après avoir regardé ce film. Soit vous avez dit «oh c’est vraiment bien», soit vous êtes tombé la tête la première dans l’amour de ces personnages et une profonde dépression parce qu’ils sont morts. Sinon, je ne vous connais pas. Pour moi, j’ai acheté trois figurines différentes de Cassian Andor et j’ai obtenu un tatouage dédié à une ligne de coupe de la bande-annonce de ce film. Je suis tombé amoureux de Rogue One difficile.

Alors maintenant que nous nous préparons pour la nouvelle série Andor, qui ramène Diego Luna en tant qu’espion rebelle Cassian, je ne peux pas m’empêcher de ressentir un sentiment de joie écrasant. Cassian, pour la plupart, était un mystère pour nous. C’était un espion qui était prêt à tuer Galen Erso parce que c’était sa mission. Tout au long du film, son dévouement à la mission a changé au fur et à mesure que ses sentiments pour Jyn Erso grandissaient, mais il faisait toujours de son mieux pour faire ce qui était bon pour la rébellion.

Alors, comment Cassian Andor est-il devenu cet espion endurci que nous avons vu dans Rogue One? Voilà le mystère. Comment a-t-il rencontré K-2SO? Comment a-t-il fini par travailler Mon Mothma et les forces rebelles? J’espère que nous commençons à voir une partie de cela avec Andor, mais pour le moment, je veux juste crier à propos de Cassian Andor heureux, souriant et respirant. (Oui, je sais que ce ne sont que des photos de Diego Luna dans son costume mais laissez-moi vivre.)

Je ne sais pas qui a besoin de le voir mais voici quelques photos de Diego Luna sur le tournage d’Andor pic.twitter.com/bOkrFPjQtK – Nerd Girl dit (@Rachael_Conrad) 7 mai 2021

Cassian Andor est en train de tuer le jeu de vêtements d’extérieur Star Wars, absolument inégalé, qui est si impressionnant dans une galaxie qui n’est rien d’autre que de bonnes capes et manteaux. Rien que!!!! – Leah Marilla Thomas (@leahmarilla) 6 mai 2021

cassian andor diego luna – krys🍃 (@andorpjo) 3 mai 2021

voir les photos de Diego Luna sur le tournage d’Andor a gelé mon corps donc je ne reviendrai pas sur ce site pendant un certain temps passer un bel été – Carrie Wittmer 👻 (@carriesnotscary) 7 mai 2021

Andor, vous me compléterez.

(image: Lucasfilm)

