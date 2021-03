Cassie présente Sunny Baby Girl, son mari écrit une lettre émotionnelle à leurs enfants ⋆ .

Instagram / Alex Hainer

Félicitations pour Cassie et son mari Alex Fine qui accueille son deuxième enfant, une petite fille rebondissante, avec l’entraîneur personnel et il le célèbre avec une lettre à leurs enfants.

Star du R&B Cassie a donné naissance à son deuxième enfant.

La chanteuse et son mari, entraîneur personnel Alex Fine, a accueilli une petite sœur pour leur fille Frankie, âgée de 15 mois, plus tôt cette semaine, et a présenté le nouveau-né aux fans sur Instagram samedi (27 mars 21).

Parallèlement à un diaporama de photos de la nouvelle famille de quatre personnes, Cassie a écrit: «Le lundi 22 mars 2021 à 10h22, nos cœurs sont devenus plus grands.»

«Bienvenue dans le monde bébé fille! Nous vous aimons tellement Sunny Cinco Fine! »

Le nouveau père s’est également tourné vers les réseaux sociaux pour célébrer l’heureuse nouvelle avec une note émotionnelle à ses filles.

«Lettre à mes filles Frankie Stone Fine et Sunny Cinco Fine», a-t-il partagé. «Je me suis réveillé ce matin avec vous deux et votre maman et j’ai pris un moment pour laisser comprendre que nous avons créé la famille parfaite qui n’est pas parfaite mais qui est remplie de tant d’amour.

«J’ai toujours pensé que mon but était d’inspirer les autres par le bien-être et de redonner à ceux qui sont moins chanceux, mais j’avais tort», a-t-il poursuivi.

«C’est mon héritage et vous deux filles êtes mon but, je suis mis sur cette terre pour que je puisse vous aider à briller et à faire en sorte que vos belles lumières touchent beaucoup de gens. Juste en vous tenant tous les deux, je sais que vous êtes destiné à des choses absolument incroyables et je suis mis sur cette terre pour soutenir ce que vous aimez faire tous les deux.

«Je suis si heureuse que vous soyez si proches de l’âge comme moi et mes frères parce que vous apprendrez rapidement que le fer aiguise le fer et que vous vous améliorerez mutuellement.

«J’espère que vous lirez ceci lorsque vous irez à votre bal de fin d’année, que vous obtiendrez votre diplôme, quand vous êtes marié avec votre propre famille (je dois approuver bien sûr), et même quand je serai parti (pas pour 100 ans de plus, ne vous inquiétez pas ) pour comprendre à quel point mon cœur est rempli de joie, de fierté et d’amour pour mes 3 filles. Je suis heureux que vous m’ayez choisi comme Da (sic). »

Cassie et Fine ont commencé à sortir ensemble fin 2018, après sa séparation de son petit ami de longue date Sean «Diddy» Combs, et elle a révélé qu’elle était enceinte en juin 2019.

Elle et Fine se sont fiancés en août et se sont mariés à Malibu, en Californie, un mois plus tard.