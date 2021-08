Cassie Randolph et Brighton Reinhardt officialisent leur relation IG

Cassie Randolph a officiellement évolué avec une nouvelle romance en dehors de Bachelor Nation.

L’alun de The Bachelor, 26 ans, dont la romance avec la star de la saison 23 Sous-bois de Colton mal terminé l’année dernière, a fait sa relation avec son petit ami actuel Brighton Reinhardt Officiel Instagram. L’ancienne candidate de télé-réalité a publié une série de photos et de vidéos d’un rendez-vous en kayak avec son nouvel homme le jeudi 5 août.

“J’adore explorer de nouveaux endroits dont je ne savais même pas qu’ils se trouvaient dans mon jardin”, a légendé Cassie dans son message, auquel Brighton a commenté, “j’adore explorer de nouveaux endroits avec vous”.

Cassie a géolocalisé sa date à Newport Back Bay, en Californie. Cependant, le couple est également allé au-delà du comté d’Orange pour leurs sorties.

Un témoin a dit à E! News qu’ils avaient vu Cassie et Brighton se promener dans Santa Monica, en Californie, se tenant la main, la semaine dernière.

Toujours en juillet, Brighton lui-même a partagé des photos de plage avec Cassie dans sa ville natale de Huntington Beach, près de Los Angeles, sur sa propre page Instagram. Au milieu des photos souriantes, le chanteur a déclaré : “Insérez une légende ringard ici”.

Cassie sort avec le musicien depuis début 2021, a déclaré une autre source à E! Des nouvelles en avril.

“Ils sont récemment devenus plus sérieux et sortent ensemble”, a déclaré la source à l’époque. “Cassie s’est vraiment concentrée sur sa transition entre l’école et le travail cette année et Brighton a été un énorme système de soutien pour elle.”