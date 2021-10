Cassie Randolph partage ses secrets de beauté et ses produits Amazon préférés

E ! : Avez-vous des idées de soins de la peau ou des conseils d’application que nous devrions intégrer dans nos routines ?

CR : Ma mère m’a dit d’appliquer les produits de soin de la peau du plus fin au plus épais. Je pense qu’il pénètre mieux dans votre peau de cette façon.

C’est aussi une bonne idée de prendre du temps entre chaque application afin qu’ils absorbent plus efficacement.

J’utilise mon annulaire pour appliquer des produits de soin de la peau car il a le moins de pression.

Si jamais j’ai un produit supplémentaire d’une crème hydratante ou quelque chose du genre, je ne l’essuie jamais et ne le jette jamais. Au lieu de cela, je l’ai mis sur mon cou ou sur le dos de mes mains. Je n’aime pas gaspiller de produits.

Mettez toujours de la crème solaire, tous les jours, même si vous ne sortez pas. Vous pouvez attraper les rayons du soleil à travers la fenêtre. Assurez-vous de mettre de la crème solaire sur vos oreilles. Beaucoup de gens négligent les oreilles. Ma mère m’a rappelé de mettre de la crème solaire sur mes oreilles. Ne négligez pas votre crème solaire.

La beauté commence vraiment de l’intérieur. Dormir suffisamment, s’hydrater et avoir une alimentation saine sont essentiels. Quand je ne dors pas assez, ma peau souffre vraiment. Quand je bois une tonne d’eau, je me sens bien et ma peau est si bonne. Ma sœur Michèle [Randolph], son petit ami Gregg [Sulkin], et j’ai tous ces bouteilles d’eau motivantes.

E ! : Quand j’ai vu ta maman dans The Bachelor, j’ai légitimement pensé que tu avais une autre sœur car elle a l’air si jeune. Que vous a-t-elle appris sur les soins de la peau ?

CR : Elle m’a littéralement appris tout ce que je sais sur les soins de la peau depuis que je suis plus jeune. Elle est diplômée en diététique et nutrition, elle a donc toujours été très intéressée par la santé et le bien-être. Les soins de la peau ne sont qu’une extension naturelle de ces intérêts. Même quand j’étais petite, je me souviens qu’elle se concentrait sur la crème solaire. Elle m’apprend juste tous ces petits trucs, comme savoir avec quels doigts appliquer ses produits de soin, pour qu’il y ait moins de pression sur la peau, l’annulaire d’ailleurs. Elle fait aussi beaucoup de recherches. Elle est très passionnée et elle a donné cette passion à moi et à ma sœur Michelle.

E ! : Avez-vous des idées de cadeaux beauté ou de bas de Noël à petit prix ?

CR : Certainement un produit pour les lèvres. Un rouleau de jade est aussi un bon cadeau. Je dirais un steamer parce que j’adore mon steamer. Je l’utilise tout le temps, chaque fois que ma peau est terne. Pinces à cheveux, j’ai l’impression qu’on n’a jamais trop de pinces à cheveux.

Continuez à faire défiler pour voir plus de conseils de beauté, de recommandations de produits et de réponses à nos questions de Cassie.