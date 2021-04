CAST – «Concevoir votre amour»: Rencontrez les acteurs

Univision Rencontrez les acteurs et les personnages du “Diseñando tu amor” d’Univision.

Le mélodrame mexicain tant attendu «Diseñando tu amor» débute aujourd’hui, lundi 26 avril, sur Univision à 20 h HE. Les acteurs Gala Montes et Juan Diego Covarrubias sont les protagonistes du nouveau pari de la chaîne de télévision hispanophone.

Le nouveau drame d’Univision se déroule dans le monde de la mode et se concentre sur deux sœurs, Valentina (Gala Montes), qui a un talent inné pour le monde des affaires, et Nora (Ale Müller), une femme à la beauté captivante. tout ce que vous voulez d’une manière très simple.

La telenovela «Diseñando tu amor» a été produite par Pedro Ortiz de Pinedo et promet de conquérir le public avec une histoire chargée de beaucoup de romance, de drame et de mystère.

Concevoir votre amour | Promo 3 | Univision # DiseñandoTuAmor # DiseñandoTuAmorUS2021-04-13T04: 11: 34Z

Rencontrez les acteurs et les personnages du «Diseñando tu amor» d’Univision:

Gala Montes est Valentina

Gala Montes donne vie au personnage de Valentina, «une jeune combattante avec l’énorme rêve d’être une créatrice de mode. Elle travaillera dans une entreprise de pasteurisation appartenant à la famille de son petit ami Ricardo, qui ne jouera qu’avec ses sentiments pour voler de l’argent. Cependant, Valentina ne se doutera de rien, mais un événement inattendu l’éloignera de lui, la mettant sur le chemin du véritable amour ».

Juan Diego Covarrubias est Claudio

Juan Diego Covarrubias incarne le personnage de Claudio, «un jeune athlète et entraîneur d’une équipe de baseball pour enfants. Il portera un passé compliqué, car enfant, il a été abandonné dans un marché et adopté par Horacio, un homme qui l’a protégé et hébergé comme son propre fils et qui l’a aidé à devenir un excellent avocat et comptable ».

Ale Müller est Nora

Ale Müller est Nora, «une jeune femme éblouissante et séduisante et sœur de Valentina. L’intrigue et l’envie seront son visage le plus visible, mais il saura très bien le cacher ».

Ana Belena est Helena

Ana Belena incarne le personnage d’Helena, «une femme pleine de succès dans le monde de la mode. Elle vivra loin de son père Guillermo en raison d’un procès du passé. La gentillesse, la douceur et le soutien feront partie intégrante de sa personnalité, mais les exigences de son entreprise feront d’elle une femme d’affaires impitoyable ».

Martha Julia comme Patricia

Martha Julia donne vie au personnage de Patricia, «la sœur de Ricardo, et contrairement à lui, elle affrontera la domination de son père et ne se laissera pas plier par son autorité. C’est une femme élégante et très peu aimante ».

Sergio Goyri est Guillermo

Sergio Goyri incarne le personnage de Guillermo, «un homme d’affaires puissant et imposant qui connaîtra de douloureuses pertes dans sa vie. Il sera le père d’Alfonso et d’Helena, qui, en raison d’un combat dans le passé, vivront loin de lui. De manière inattendue, Guillermo découvrira qu’il a une fille perdue et ne se reposera pas tant qu’il ne la retrouvera pas ».

Adrián Di Monte est Leonardo

Adrián Di Monte est Leonardo, un «jeune homme qui aura honte de son passé malgré les efforts de sa mère pour lui donner une éducation. Il sera le bras droit en compagnie d’Helena, pour qui elle ressentira une étrange obsession ».

Osvaldo de León est Héctor

Osvaldo de León est Hector, «un homme charmant et séducteur de femmes. Le travail et l’honnêteté deviendront les traits principaux de sa personnalité ainsi que son amour pour sa fille Mina. Son monde changera quand Helena croisera son chemin, avec qui il ne peut nier être amoureux ».