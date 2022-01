Cast ‘Full House’ : Où sont-ils maintenant ?

En repensant à la fin des années 80 et 90, il serait impossible d’oublier « Full House ».

La sitcom emblématique a suivi trois hommes adultes élevant trois jeunes femmes après le décès de la matriarche de la famille Tanner.

De 1987 à 1995, la série a été appréciée par des millions de personnes, à tel point qu’elle a donné naissance à un spin-off des décennies plus tard.

Voici un aperçu de la situation actuelle du casting:

Bob Saget – Danny Tanner

Bob Saget a joué le célèbre papa de la sitcom télévisée Danny Tanner. (.)

Bob Saget a connu un succès continu à la télévision après ses jours sur « Full House ». Plus particulièrement, Saget a été l’hôte de « America’s Funniest Videos » de 1989 à 1997. Il a également été le narrateur de la comédie à succès « How I Met Your Mother ».

Bien sûr, il a repris son rôle de Danny Tanner dans « Fuller House », mais la plus grande distinction de Saget est venue en 2013 sous la forme d’une nomination aux Grammy pour le meilleur album de comédie pour son album « C’est ce dont je parle ».

Malheureusement, le père de télévision préféré des États-Unis est décédé à l’âge de 65 ans en janvier 2022.

Candace Cameron Bure – DJ Tanner

Candace Cameron Bure a joué le DJ Tanner. (.)

Candace Cameron Bure (alors seulement Candace Cameron), a joué DJ Tanner dans « Full House », l’adolescente résidente angoissée mais bienveillante. Depuis lors, Bure, aujourd’hui âgée de 45 ans, a trouvé sa place dans les téléfilms.

En 2016, Bure est revenue au rôle de DJ dans le spin-off de l’émission « Fuller House », qu’elle dirigera jusqu’à sa fin en juin, avec la sortie de la seconde moitié de la dernière saison de l’émission.

Bure a également été co-animatrice de « The View » pendant deux saisons, ce qui lui a valu une nomination aux Daytime Emmy pour chaque année.

Jodie Sweetin – Stéphanie Tanner

Jodie Sweetin a interprété Stéphanie Tanner. (.)

Jodie Sweetin a connu une mauvaise passe après son passage sur « Full House ». L’actrice, aujourd’hui âgée de 39 ans, a commencé à boire de l’alcool à l’adolescence, juste après la fin de la série, ce qui a entraîné une forte consommation de drogue pendant de nombreuses années. Sweetin a détaillé sa toxicomanie et son cheminement vers la sobriété dans son livre de 2009 « UnSweetined ».

Sweetin a moins de crédits d’acteur à son actif que certaines de ses co-stars, car elle a passé du temps à travailler pour devenir conseillère en matière de drogue et d’alcool.

Sweetin est revenu à « Fuller House », jouant un grand rôle.

Mary-Kate et Ashley Olsen – Michelle Tanner

Mary-Kate et Ashley Olsen ont joué Michelle Tanner. (.)

Les jumelles préférées du monde, Mary-Kate et Ashley Olsen, 34 ans, ont pu trouver le succès dans plusieurs domaines : cinéma, télévision, jeux vidéo et même mode.

Les deux sont presque exclusivement apparus ensemble à l’écran jusqu’à ce qu’ils abandonnent complètement la comédie et se lancent dans le monde du stylisme, où ils travaillent encore aujourd’hui.

Le dernier rôle de Mary-Kate était un second rôle dans le film « Beastly » de 2011, tandis qu’Ashley est créditée pour son apparition dans le clip de 30 Seconds to Mars en 2013 pour la chanson « City of Angels ».

Ni l’un ni l’autre ne sont revenus pour « Fuller House », bien qu’ils soient les favoris des fans, et Mary-Kate a même remporté une nomination aux Daytime Emmy pour son travail dans « So Little Time ».

Le divorce de Mary-Kate avec son mari Olivier Sarkozy a été récemment révélé, Mary-Kate demandant une demande de divorce d’urgence car les tribunaux de New York n’acceptent actuellement que les demandes de divorce d’urgence en raison de la pandémie de coronavirus. La demande de Mary-Kate a été rejetée.

Dave Coulier – Joey Gladstone

Dave Coulier a joué Joey Gladstone. (.)

« Full House » est le rôle le plus notable de Dave Coulier, il n’était donc pas surprenant de le voir revenir pour une poignée d’épisodes du spin-off.

Aujourd’hui âgé de 62 ans, Coulier a prêté sa voix à une poignée d’émissions de télévision et emmène souvent sa comédie sur la route, à la manière d’un stand-up.

John Stamos – Jesse Katsopolis

John Stamos a joué Jesse Katsopolis. (.)

Aujourd’hui âgé de 58 ans, John Stamos est l’un des visages les plus mémorables de la distribution.

Stamos a poursuivi son passage sur « Full House » avec un rôle dans la série « ER », apparaissant pour la première fois dans la série en 2005 avant de jouer un rôle plus important l’année suivante jusqu’à la fin de la série en 2009.

Connu pour son talent de chanteur dans « Full House », Stamos est apparu dans une poignée de productions de Broadway de premier plan avant d’apparaître récemment dans le drame à succès Netflix « You ».

Stamos et sa femme Caitlin McHugh ont eu un fils, Billy, en 2018.

Andrea Barber – Kimmy Gibbler

Andrea Barber a joué Kimmy Gibbler. (.)

Andrea Barber était connue pour avoir joué la voisine loufoque, Kimmy Gibbler, dans « Full House », qui est l’un des 15 rôles qu’elle est crédité d’avoir joué.

Barber, 45 ans, a pris sa retraite d’acteur et est retournée à l’école après avoir terminé « Full House », obtenant un diplôme du Whittier College avant d’obtenir sa maîtrise en études féministes de l’Université de York en Angleterre.

Bien qu’elle n’ait pas d’autres projets en préparation, Barber est revenue à « Fuller House », jouant un rôle principal dans la série.

Lori Loughlin – Becky Katsopolis

Lori Loughlin a joué Becky Katsopolis. (.)

Un ajout un peu tardif à la soirée « Full House », Lori Loughlin est apparue pour la première fois dans la deuxième saison de la série.

L’actrice de 57 ans a suivi le succès de la série avec des rôles dans plusieurs séries télévisées de courte durée, ainsi que des images réalisées pour le petit écran. Elle est également apparue dans des épisodes de « Fuller House ».

Ce qui suit maintenant Loughlin, cependant, est son implication dans le scandale des admissions à l’université.

Loughlin et son mari, le designer Mossimo Giannulli, ont été accusés d’avoir organisé un paiement collectif total de 500 000 $ pour que leurs filles, Olivia Jade et Isabella, soient recrutées à l’Université de Californie du Sud (USC) en tant qu’athlètes de l’équipe d’équipage, bien qu’elles n’aient jamais participé au sport.

Loughlin a plaidé coupable à un chef de complot en vue de commettre une fraude par fil et par courrier, tandis que Giannulli a plaidé coupable à un chef de complot en vue de commettre une fraude par fil et par courrier et à une fraude par fil et par courrier de services honnêtes.