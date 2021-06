CAST : « Hercai : Love and Revenge » : acteurs et personnages

Telemundo ELENCO : « Hercai : Amor y Venganza » : acteurs et personnages

À partir du 22 juin, les téléspectateurs de Telemundo pourront profiter de Hercai: Amor y Venganza. Le roman turc avec Akin Akinözü et Ebru Sahin. Hercai raconte l’histoire d’amour avec des rebondissements inattendus et des traditions culturelles inconnues. Ci-dessous, nous avons la liste des acteurs et de leurs personnages dans l’histoire.

L’histoire se déroule dans l’ancienne ville de Midyat, dans la province de Mardin en Turquie, et raconte l’histoire de Reyyan Sadoglu (Şahin) et Miran Aslanbey (Akinözü) ; un amour impossible qui est né de la vengeance et de la trahison. L’intrigue se déroule alors que Miran met en œuvre son plan de vengeance pour honorer la mort de ses parents, un acte de colère inculqué par sa grand-mère, qui lui fait croire que ses parents ont été assassinés par le père de Reyyan. En revanche, le désir de Reyyan d’échapper au joug de son grand-père la conduira dans les bras de Miran. Elle tombera amoureuse de Miran sans connaître ses véritables intentions, et il découvrira que son amour est plus fort que la rivalité et la haine. Cet amour va déclencher une confrontation entre les familles et forcera Miran et Reyyan à se battre pour une relation impossible et à surmonter les obstacles qui les entourent, selon Telemundo.

Le casting de Hercai: Love and Revenge met en vedette Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serhat Tutumluer, Ilay Erkök, Serdar Özer, Ahmet Tansu Taşanlar, Gülçin Santırcıoğlu, Oya Unustasi et Gülçin Hatihan. Hercai: Amor y Venganza est diffusé du lundi au vendredi à 21 h HE sur Telemundo.

Ebrun sahin

Sahin donne vie à Reyyan Sadoglu. Reyyan est la petite-fille de la famille Şadoğlu, une famille importante de la ville de Midyat. Son grand-père et son père sont des personnages très importants dans sa vie et dans la famille Şadoğlu. Cependant, Reyyan ne s’est jamais senti aimé dans la maison par personne, à l’exception de son père, Hazar (il est son beau-père), de sa mère et de sa petite sœur. Reyyan a été maltraitée par son grand-père depuis son enfance parce qu’elle n’est pas sa petite-fille biologique, et la seule raison pour laquelle il l’a adoptée dans la famille est à cause de son fils Hazar, mais elle ne le sait pas. Un matin, Reyyan monte à cheval à travers les champs jusqu’à son endroit préféré où il aime regarder le lever du soleil. Sur le chemin du retour, son cheval est presque renversé par une voiture, elle tombe et perd connaissance. Le conducteur de la voiture est un beau jeune homme nommé Miran, qui est attiré par elle. Il la ramène chez elle dans sa voiture et l’histoire commence.

Akin Akinözü

Akin joue le rôle de Miran Aslanbey. Miran tombe amoureux de Reyyan, incitant Yaren – le cousin de Reyyan – à jurer de se venger de Reyyan pour avoir volé Miran et ruiné sa vie. De son côté, Miran propose à Reyyan de se marier et de commencer une nouvelle vie ensemble. Après avoir passé leur première nuit en tant que mari et femme, le lendemain matin, il la quitte, provoquant des sentiments intenses de trahison et de haine chez Reyyan envers lui. Alors elle jure qu’elle ne le laissera jamais oublier ce qu’il lui a fait tant qu’elle vivra, qu’elle ne lui pardonnera jamais ce qu’il lui a fait. Il s’avère que tout sur Miran est un mensonge ; le mariage, sa famille, son nom, son origine.

Il s’avère que le plan de Miran depuis le début était de gagner la confiance de la famille Şadoğlu, d’épouser sa fille innocente Reyyan, puis de la laisser comme demain après, exigeant ainsi la première partie de son « plan de vengeance » et humiliant Reyyan et l’ensemble de famille Şadoğlu. Mais ses sentiments pour Reyyan étaient la seule chose réelle dans toute la situation, son amour pour elle était vrai et authentique dès le moment où il l’a rencontrée, et ce qu’il lui a fait, il l’a fait contre sa volonté, sous sa direction. grand-mère (Azize). Miran a maintenant du mal à faire face à ce qu’il a fait à la personne qu’il aime. La motivation derrière sa vengeance est le fait que Miran pense que le père de Reyyan (Hazar) a kidnappé, violé et tué sa mère et a tiré sur son père.

Ayda Aksel

Ayda se met dans la peau d’Azize Aslanbey

Macit Sonkan

Macit joue Nasuh Sadoglu

Ilay Erkok

Ilay donne vie à Yaren Sadoglu

Sedar zer

Sedar joue le rôle de Cihan Sadoglu

Ahmet Tansu Tasanlar

Ahmet est Azat Sadoglu à Hercai.

Gülçin Santırcıoğlu

Gulcin est le sultan Aslanbey

Oya Unustasi

Oya devient Gönül Aslanbey

Gülçin Hatihan

Gulcin joue le rôle de Handan Sadoglu

Ci-dessous, vous pouvez voir un aperçu du roman turc à succès.

