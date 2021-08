CAST – La Desalmada : Rencontrez les acteurs et personnages

Univision Rencontrez les acteurs et les personnages de “La Desalmada”, la nouvelle production dramatique d’Univision.

À partir de ce lundi 23 août, les téléspectateurs d’Univision pourront profiter du mélodrame “La Desalmada”, mettant en vedette les acteurs Livia Brito et José Ron. La série télévisée sera diffusée du lundi au vendredi à 22 h 00 HE.

Produit par José Alberto “El Güero” Castro, “La Desalmada” se concentre sur la vie de Fernanda, une femme qui cherche à se venger d’un homme qui lui a causé des dommages physiques et émotionnels irréversibles. Malheureusement, sa mémoire n’est pas claire, ce qui l’amène à douter d’elle-même et à commettre des erreurs de jugement.

La distribution stellaire de la série télévisée est dirigée par des personnalités telles que Eduardo Santamarina, Marlene Favela, Marjorie de Sousa, Azela Robinson, Sergio Basáñez, Alberto Estrella, Ana Martin, Kimberly Dos Ramos, Gonzalo García Vivanco, Francisco Gattorno, Verónica Jaspeado, Laura Carmine , Daniel Elbittar, Ale García et Raúl Araiza

Jouer

Les sans-cœur | Promo | Univision # LaDesalmada # LaDesalmadaUS2021-07-24T00: 28: 03Z

Rencontrez les acteurs et personnages de la série télévisée Univision “La Desalmada”:

Livia Brito est Fernanda

Livia Brito incarne Fernanda, « une jeune femme belle et travailleuse. Elle a une intelligence naturelle qui la fait se démarquer en tant que leader. Elle se consacre pleinement aux tâches du terrain et est devenue une cavalière extraordinaire et courageuse.

Fernanda est une femme solidaire des faibles et stricte dans ses défenses. Elle est passionnée en amour, mais aussi dans ses sentiments de haine ; elle est tiraillée entre son désir de rendre justice et l’acceptation d’une nouvelle vie pleine de bonheur ».

José Ron est Rafael

José Ron incarne le personnage de Rafael, « un beau jeune homme viril, joyeux et insouciant. Il est le fils d’Octavio Toscano et de Leticia Lagos, il a grandi à La Hacienda El Primor, l’un des plus importants ranchs de bétail de la région. Il a étudié l’économie à Mexico, mais aime la campagne et les animaux.

Rafael a une personnalité compétitive qui lui cause plus d’un problème. Il est intrépide et défend toujours l’honneur de ses paroles ».

Eduardo Santamarina est Octavio

Eduardo Santamarina est Octavio, « un homme séduisant et viril, au caractère fort et charmant. Il prétend être bon et charitable, mais en réalité il est ambitieux et méchant.

Octavio a été formé sur le terrain, il n’a pas étudié de diplôme universitaire, mais il a beaucoup d’expérience avec le bétail et est très bon en affaires ».

Marjorie de Sousa est Julia

Marjorie de Sousa donne vie au personnage de Julia, « une femme sensuelle, distinguée, coquette et très ambitieuse. Dès son plus jeune âge, elle cherche un mari qui la maintiendra entourée de luxe.

Julia regrette de ne pas avoir combattu pour l’amour d’Octavio et d’avoir préféré Germán, d’autant plus maintenant qu’il est en faillite ».

Kimberly Dos Ramos est Isabela

Kimberly Dos Ramos est Isabela, « une femme très jolie et élégante, sûre de sa beauté et de sa position, mais peu sûre de prendre des décisions dans sa vie.

Isabela méprise le travail des champs. C’est une femme superficielle, gâtée et ambitieuse. Elle a grandi à Mexico et est fiancée à Rafael ».

Marlene Favela est Leticia

Marlene Favela incarne le personnage de Leticia, « une femme douce, élégante, discrète et très affectueuse. Elle fait partie d’une famille très aisée, elle est tombée amoureuse d’Octavio dès son plus jeune âge et continue d’être l’amour de sa vie.

Leticia est une bonne épouse, une excellente femme au foyer et elle ne se doute pas du genre d’homme qu’est son mari ».