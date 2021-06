CAST – S’ils nous laissent: Rencontrez les acteurs et les personnages

Univision “S’ils nous quittent” est le nouveau pari dramatique d’Univision.

Le mélodrame “If we are left” arrive sur les écrans d’Univision avec sa grande première qui est prévue aujourd’hui, mardi 1er juin, à 21h00 HE.

Mayrín Villanueva, Marcus Ornellas et Alexis Ayala sont les vedettes de la nouvelle production d’Univision, une histoire inspirante basée sur les noyaux familiaux et les secondes chances dans le but de trouver le vrai bonheur.

“If We Are Left” se concentre sur la vie d’Alicia (Villanueva), une femme qui met fin à son mariage avec Sergio (Ayala) après une douloureuse infidélité. Après son divorce, Alicia commence une nouvelle vie où elle se retrouvera confrontée aux préjugés en tombant amoureuse d’un homme beaucoup plus jeune qu’elle.

Produit par Carlos Bardasano et écrit par Leonardo Padrón, le drame est une adaptation de la série télévisée colombienne « Señora Isabel » de Bernardo Romero Pereiro et Mónica Agudelo.

Apprenez à connaître les acteurs et les personnages des «Si nos Nos» d’Univision:

Mayrín Villanueva est Alicia

Alicia a la famille parfaite. Elle est mariée à Sergio Carranza depuis vingt-cinq ans. Ils ont trois enfants et sont l’emblème de la famille modèle. Ils ornent souvent les couvertures de magazines et les articles de presse. Ils sont une icône du succès au Mexique. Alicia, pour sa part, est une femme qui s’est entièrement consacrée à la maison, à son mari et à ses trois enfants.

Elle est plus vitale qu’elle ne le suppose. Ses esprits ont été anesthésiés grâce à la rigidité de son mari. Mais le divorce et la découverte de ce nouveau chapitre de l’amour qu’est Martín Guerra lui feront redécouvrir sa propre lumière intérieure. Alicia retrouvera sa vivacité, son envie d’aventure et son sens de l’humour.

Alexis Ayala comme Sergio

Sergio est le journaliste vedette de la télévision mexicaine. Certains l’appellent une “légende vivante du journalisme”. C’est une véritable institution dans son syndicat. Il a une émission de télévision nocturne où il interviewe des personnalités publiques. Il est devenu la voix éditoriale du pays.

C’est un homme de caractère, habitué à faire ce qu’il commande. Il a un ego démesuré. Et la vanité d’une star de la télévision. Il est élégant, présomptueux et cultivé. Il véhicule beaucoup de sécurité, mais a peur qu’un jour il ne soit plus nécessaire à la télévision. C’est pourquoi il cache la moindre ride. Il a toujours aimé les belles femmes, et plus d’une fois il a profité de sa notoriété pour coucher une assistante de production. Il est flatteur devant les plus puissants et arrogant devant les humbles.

Marcus Ornellas comme Martin

Martín est un jeune journaliste courageux qui fait partie de la nouvelle génération du journalisme mexicain. Il fait partie de l’équipe de journalistes qui réalise des reportages pour l’émission de Sergio Carranza. Il est divorcé. Il y a quatre ans, il s’est séparé de Carlota, avec qui il a une fille, Sofia. Il a eu des aventures passagères, mais rien de vraiment sérieux.

Martín se passionne pour le journalisme et s’indigne des injustices qui enivrent le pays. L’un de ses objectifs est de découvrir qui était coupable du meurtre de son frère, qui travaillait également dans la police comme son père.

Scarlet Gruber dans le rôle de Juliette

Julieta est une belle et talentueuse journaliste qui est devenue l’amante du grand Sergio Carranza depuis trois ans. Ils ont tous les deux caché leur romance pour des raisons évidentes : il est marié et ils sont tous les deux des personnalités publiques.

Elle fait partie de ces femmes belles et réussies qui n’ont pas eu beaucoup de chance en amour. Cela semble répondre à la prémisse selon laquelle les femmes qui réussissent font fuir les hommes. Et c’est pourquoi elle a fini par tomber dans les réseaux de Sergio, qui dès le premier jour où elle a commencé à travailler avec lui a décidé de la conquérir. Julieta a eu quelques amours, mais malheureusement celui qui a vraiment marqué sa vie a été Sergio, un homme interdit. Jusqu’à ce qu’elle décide de changer la situation de façon explosive.

Gabriela Spanic est Fedora

Fedora est une grande mondaine qui travaille à l’organisation d’événements sociaux pour la classe supérieure mexicaine. Il est hédoniste par nature. Libre-penseur et irrévérencieux. Son grand traumatisme est qu’elle va bientôt avoir 50 ans, c’est pourquoi elle est devenue accro aux régimes, aux pilules qui promettent une jeunesse éternelle et aux thérapies. Divorcée, elle a décidé de ne plus vivre en couple et sa vie est remplie d’amants occasionnels, ce qui la plonge finalement dans une solitude sans fond.

Sa relation la plus longue a été avec Alicia et Rebeca, qui sont l’une de ces personnes qui, si elle le savait maintenant, ne les regarderait même pas, mais elles se sont rencontrées à l’école et ont fini par être amies pour la vie. Des trois, elle était la plus petite, la plus jeune et la plus ancienne. Ils ont passé leur vie à essayer de lui enseigner les règles du jeu et elle a passé sa vie à essayer de leur apprendre à se débarrasser de ces règles.

Isabel Burr est Yuri

Yuri Carranza est une toute jeune avocate qui souhaite briller dans sa profession. Quelque chose de difficile dans un environnement si masculin. Avec seulement trois ans de diplôme, il lui a été difficile de trouver sa propre place dans le monde du contentieux. Sa plus grosse erreur est peut-être d’avoir accepté de travailler dans le cabinet d’avocats de son petit ami Moisés, qui est un contrôleur par définition et lui a donné très peu d’occasions de montrer ses talents. Elle est une ardente défenseure de la justice. Depuis l’université, elle est fan de son père.

Yuri n’aime pas perdre son temps à socialiser avec ses amis. Mais elle ne se rend pas compte que cela l’a rendue de plus en plus ennuyeuse et solitaire. Sa vie a peu de plaisirs. Mais le monde sera transformé lorsqu’elle tombera amoureuse d’un homme diamétralement opposé à elle.

Álex Perea est “El Cholo”

“El Cholo” est un jeune colporteur injustement accusé du meurtre de Simón Guerra, le frère de Martín. C’est un crime qu’il n’a pas commis. La possibilité d’être condamné à la peine maximale plane sur lui. Yuri Carranza sera votre avocat. Elle deviendra obsédée par son cas lorsqu’elle découvrira qu’il est bel et bien innocent et fera tout son possible pour le faire sortir de prison.

Yuri et “El Cholo” auront de longues rencontres en prison, où elle tombera progressivement amoureuse de lui.