CAST – Surmonter le passé : acteurs et personnages

Univision Rencontrez les acteurs et les personnages de « Vencer El Pasado », la nouvelle production dramatique d’Univision.

À partir de ce mardi 12 octobre, Univision mettra la telenovela sur ses écrans » Surmonter le passé « , le troisième volet de la franchise « Surmonter ». Le mélodrame sera diffusé du lundi au vendredi à 21 h 00, heure de l’Est.

Produit par Rosy Ocampo, » Surmonter le passé « raconte l’histoire de Renata (Angelique Boyer), Carmen (Erika Buenfil), Mariluz (Arantza Ruíz) et Danna (Anna Paula Martínez), quatre femmes dont la vie est brisée en un instant malicieusement amplifié sur les réseaux sociaux. Déterminés à ne pas laisser le passé définir leur avenir, ils déménagent dans une autre ville où ils se soutiennent et reconstruisent leur vie.

La distribution stellaire de la telenovela est composée de personnalités de renom telles qu’Angélique Boyer, Sebastián Rulli, Erika Buenfil, Manuel « Flaco » Ibáñez, Ana Paula Martínez, Leticia Perdigón, Arantza Ruíz, Otto Sirgo et Africa Zavala.

Rencontrez les acteurs et les personnages de la telenovela Univision « Vencer El Pasado »:

Angélique Boyer dans le rôle de Renata Sánchez

Renata est la fille « modèle » de Sonia et Camilo ; la sœur d’Erik. Il aime sa famille par dessus tout. Sa vie bascule à cause d’une vidéo qui devient virale sur les réseaux sociaux.

Sebastián Rulli est Mauro Álvarez

Mauro est un homme « mystérieux ». Il est le frère aîné de Rodrigo et le neveu d’Eusebio. Avec un caractère réservé, il a connu une grande déception amoureuse qui l’a rendu méfiant et solitaire.

Erika Buenfil dans le rôle de Carmen Medina

Carmen est l’épouse et la mère « exemplaire » qui vit dans son monde « parfait ». Épouse d’Heriberto et mère d’Ulises, Oliver et Danna. En raison d’une confusion, il sera victime d’un lynchage social et devra recommencer sa vie à zéro.

Ana Paula Martínez est Danna Cruz

Danna est la « princesse » de la famille. Fille de Carmen et Heriberto, soeur d’Ulises et Oliver. Lorsque vos parents divorcent, votre vie va changer ; Bien qu’il lui sera difficile de l’accepter et cela lui causera des ennuis.

Sebastián Poza est Ulises Cruz Medina

Ulysse est le « bon fils ». Fils aîné de Carmen et Heriberto, frère d’Oliver et Danna. Il affrontera les préjugés et les idées de ses parents pour défendre non seulement son rêve, mais aussi l’amour.

André De Regil dans le rôle d’Oliver Cruz Medina

Oliver est « l’adolescent rebelle ». Fils de Carmen et Heriberto, frère d’Ulises et Danna. Attaché à son père et pour la même raison, aux idées machos et classistes.

Diego Olivera est Lucio Tinoco

Lucio est « le papa modèle ». Père de « Juanpa » et Wendy. Après le divorce, il s’est fermé à l’amour, mais un problème à l’école avec son fils le fera penser différemment.

Arantza Ruiz est Mariluz Blanco

Mariluz est la fille « prodigue ». Elle est la plus jeune d’une famille modeste, où le machisme prévaut. Elle est la petite amie d’Eleazar et est très amoureuse ; Cependant, cet amour lui fera du mal et changera radicalement sa vie.

Afrique Zavala est Fabiola Mascaró

Fabiola est « l’héritière ». Fille de Lisandro et Brenda, sœur de Javier. La priorité dans sa vie est le travail. L’amour n’est que secondaire et la maternité n’est pas dans ses plans.

Manuel « Flaco » Ibáñez est Camilo Sánchez

Camilo est « le père aimant ». Le mari de Sonia et le père de Renata et Erik. Homme travailleur et dévoué à sa famille. Il aime sa femme et ne peut pas imaginer une vie sans elle.

Leticia Perdigón est Sonia Vidal

Sonia est « la mère poule ». La femme de Camilo et la mère de Renata et Erik. Ses deux enfants sont son adoration et elle se consacre à leur formation et à leur éducation, corps et âme.

Otto Sirgo est Eusebio Valence

Eusebio est « La créature ». Le grand-oncle de Mauro et Rodrigo. Réservé sur sa vie intime, personnelle et amoureuse, ce jusqu’à peut-être, l’amour frappe à nouveau à sa porte.