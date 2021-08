Castañeda, Contreras et Alejandro de la Rosa, ravis à Cuernavaca

De nombreux hits à Cuernavaca

Combats de coups et de calibres divers, c’est celui qui a eu lieu vendredi soir à l’hôtel Holiday Inn, à Cuernavaca, où se sont déroulés trois matchs qui se sont démarqués de la performance marathon présentée par HC Producciones et Eye Of The Tiger.

L’espoir de Juarense Pedro Castañeda a montré ses compétences en tant que puissant puncheur, après avoir effectivement éliminé Josué Martínez au premier tour, qui voulait résister mais a été vaincu, dans la division des super poids plume. À 20 ans, Castañeda a démontré cet instinct que tout KO doit avoir, de ne pas laisser la proie en vie.

Le duel dans lequel Alejandro De La Rosa et Julio Madera ont joué en poids léger était plein d’émotions. La victoire correspondait à la première par décision unanime en six chapitres avec des scores de 60-59 et les deux autres de 59-55. Madera, qui était invaincue en trois matchs, a perdu contre un boxeur doté d’une bonne technique, insaisissable et styliste. De La Rosa, basé à Cuautla, Morelos, a amélioré son record à 3-0-2, 0 KO.

Les dames ne pouvaient pas être laissées pour compte, et le fait est que Carolina Contreras et Ivonne “Chiquita” Rosas (qui est revenue sur le ring après quatre ans), ont tout inventé, mais le triomphe a été pour Contreras par décision unanime dans quatre chapitres super poids mouche. Allez que le procès était intéressant et de nombreux coups.

Dans les autres duels, le Vénézuélien Wilmank Canonico a éliminé Ricardo Burgos en deux rounds, légers ; égalité controversée entre Jamin Hernández et Moisés Cortés, en six manches, en super-légers ; Jonathan Sánchez Favela a battu Arturo Herrera par verdict unanime en quatre tours, au poids welter; Justin Gandoza a éliminé Laramie Carmona en deux rounds, en super poids léger.

Dans plus de résultats, le Canadien Mehmet Nadir a éliminé Jair Sena de Monterrey en trois rounds, en poids mi-lourd ; Thomas Chabot KOE en deux tours à l’hydro-chaud José Flores, en super poids plume ; Ángel Pérez TKO en deux rounds à Ricardo Pérez, en super léger ; Le Canadien Martín Duval a remporté une décision unanime en quatre rondes contre Esteban Hernández, à 130 livres; Le Mexicain-Canadien Christopher Guerrero a vaincu José Gutiérrez, en super-welters, par décision partagée en quatre rounds.

Luis Santana a remporté un verdict unanime en quatre tours contre José Walter, poids léger; Antonio Pérez a également battu Ismael Áviles, à 140 livres ; Mark Smither a également fait la même chose dans six chapitres sur Roberto González, en superlight ; et la Canadienne Mary Spencer n’a donné aucune chance à l’hydrocalide Maria Guadalupe Zamora, qu’elle a éliminée au premier tour chez les super-welters.

