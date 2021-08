Castaño a un rival et ce ne sera pas Charlo

in

La lutte contre l’Américain Jermell charlo, qui l’a laissé sur le point d’être le premier latino-américain à dominer les quatre ceintures d’une division, a marqué Brian Castaño. Boxi cherchait une revanche après le tirage au sort controversé (Olé l’a vu gagner), mais la World Boxing Organization (WBO) a organisé un autre challenger pour défendre la ceinture WBO des super poids welters.

L’Australien Tim Tszyu, invaincu en 19 combats (15 KOs), sera le prochain rival de l’Argentin, qui s’éloigne d’un éventuel deuxième combat contre Charlo, champion WBA, WBC et IBF de la catégorie.. La décision de la WBO complique la possibilité d’un match revanche immédiat, mais il n’est pas exclu qu’il se produise l’année prochaine après que les deux aient rencontré leurs défenses obligatoires.

Regarde aussi

La dernière production de Brian était positive malgré le tirage au sort.

Regarde aussi

Tszyu, 26 ans, est le fils de l’ancien champion du monde russe Kostya tszyu, qui a brillé dans les années 90 et au début de ce siècle. Son père était un champion IBF des super poids légers, une ceinture qu’il a défendue cinq fois, puis a remporté la WBA et la WBC, qu’il a conservées sept autres fois. Il a ajouté d’importantes victoires contre le Mexicain Julio César Chávez et l’Américain Zab Judah.

Né à Sydney et vivant à Rockdale, en Nouvelle-Galles du Sud, Tim ne compte pas de grands noms parmi ses perdants si ce n’est celui de son compatriote Jeff Horn, qui avait battu le Philippin Manny Pacquiao. Il a été battu par Horn par TKO en août 2020.

Regarde aussi

El Boxi a puni l’Américain de bons coups.

Regarde aussi

Les parties devront décider de la date et du lieu du combat, ce qui apportera sûrement certains problèmes. Castaño est installé aux États-Unis, où elle s’est peu à peu fait un nom, tandis que l’équipe de Tszyu voudra porter le combat en Australie, un pays où les cartes tendent à échouer en faveur des locaux (affaire Horn vs. Pacquiao).

Les 19 combats de Tszyu se sont déroulés sur le sol australien. Peuvent-ils l’enlever de sa terre ?

SUJETS APPARAISSANT DANS CETTE NOTE