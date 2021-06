Castaño ira chez Manu

Manu Ginobili a laissé une marque sur le NBA et plus précisément dans San Antonio Spurs, la seule franchise dans laquelle il a joué dans la meilleure ligue du monde et avec laquelle il a remporté quatre anneaux (2003, 2005, 2007 et 2014). Dans la même maison où le maillot n°20 à la retraite porte aujourd’hui, l’AT&T Center, Brian Brown (17-0-1, 12 KO) tentera de se faire sa propre histoire face au local Jermell Charlo (34-1, 18 KO).

Au AT&T Center de San Antonio, il porte le maillot à la retraite de Manu Ginobili.

Boxi, champion WBO des super-welters, cherchera à devenir le premier Latino à remporter les quatre titres majeurs dans la même catégorie. Le 17 juillet au Texas, Charlo mettra ses ceintures WBA, WBC et IBF en jeu.

Le stade de San Antonio donne illusion au peuple argentin.

Cette ville ne livre pas seulement de bons souvenirs de basket : Marcos Maidana détruit Adrien Broner en 2013, un combat qu’il a remporté à l’unanimité. Cette belle performance lui a ouvert les portes de ses deux duels contre Floyd Mayweather avant sa retraite.

