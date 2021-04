“Castaño peut gagner par KO”

La grande date inscrite sur le calendrier argentin n’est autre que le 17 juillet, nuit où Brian Castaño (17-0-1, 12 KO) jouera beaucoup plus que sa ceinture des super poids welters WBO contre Jermell charlo (34-1, 18 KO). El Boxi peut entrer dans l’histoire en devenant le premier boxeur latino à posséder les quatre titres les plus importants (WBO, WBA, WBC et IBF).

Gilberto Mendoza Jr., président de la World Boxing Association et fils de la référence mythique de l’organisation, a évoqué le combat qui n’a pas encore été confirmé: «Je veux que Castaño soit le champion WBA et j’ai mon cœur dans ce combat avec lui. C’est très difficile, surtout à cause de la taille physique de Charlo (NdeR: le Yankee mesure 1,80 contre 1,71 pour l’Argentin), mais Castaño a une chance de le battre, je la vois 50-50 ».

Gilberto Mendoza sera le président de la WBA jusqu’en 2025.

Le Vénézuélien, en dialogue avec Planeta Boxing Radio, a présenté plus d’arguments sur son favoritisme pour Boxi: «Il me semble que lorsque Jermell est attaqué … Si Castaño maintient la cohérence avec son attaque, il peut même gagner par KO technique. Il faut faire attention au compteur, c’est tout ce que je dis. Je crois que Jermall Charlo, le champion des poids moyens, est le meilleur des frères. Je parle dans la partie boxe ».

Jermell Charlo est le dominateur parmi les super welters.

Les Argentins sont très proches de la WBA et Castaño n’est pas le seul à vouloir s’établir. Il y a deux autres ressortissants qui ont également des chances comme Alberto Palmetta (16-1, 12 KO) et Fabián Maidana (18-1, 13 KO), qui sont derrière la ceinture super légère du dominicain Alberto Puello (18-0 , 10 KO). Mendoza estime que Palmetta a de meilleures chances, puisque l’équipe de Puello l’a approuvé, tandis que Maidana, qui cherchait à se battre en Argentine, devra attendre.

