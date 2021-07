Castaño, sans conteste avec une grande controverse contre Jermell Charlo

Le Centre A&T de San Antonio parlait espagnol pendant longtemps. Sur ce terrain, Manu Ginobili a vécu de grandes nuits de gloire. Trois ans après la retraite de la légende argentine, un autre de ses compatriotes est revenu briller de sa propre lumière. Brian Castaño a tout fait pour entrer dans l’histoire et devenir le premier combattant latino à unifier les quatre ceintures du même poids.. Brian a menotté Jermall Charlo, qui est peut-être un meilleur combattant, mais il n’a pas eu sa nuit. Il avait besoin d’un miracle pour se sauver et il est venu sous la forme de l’aide des juges. Nul par décision partagée : 114-113, 111-117 et 114-114. Lorsqu’un tel résultat se produit, il y a souvent des lectures contradictoires. Personne qui a vu ce combat ne peut gagner Charlo, et moins par 111-117, c’était le score que l’Argentin aurait mérité en sa faveur. “J’ai gagné le combat. j’espère qu’il y aura une revanche“, a déclaré Castaño a démissionné. Il a dû quitter le ring avec quatre titres de superwerlter et est parti avec celui qui est venu, la WBO. L’affaire n’était pas qu’il ait gagné et ils l’ont privé de son grand soir.

Dès le départ, le combat s’est déroulé à deux vitesses. Castaño est sorti pour mettre du rythme et de la pression, un travail qu’il a accompagné de grands coups au corps. Il a même verrouillé Charlo contre le coin. L’Américain, grand favori des paris, tentait des coups isolés, notamment avec le crochet gauche. Un compteur avec cette main fit monter le public. Il a joué et les fans (il s’est battu dans son état) ont essayé de le relever. Cela n’a pas duré longtemps. Du troisième au neuvième round, le combat était pour l’Argentin. Castaño prenait le rythme et connectait les meilleures mains. Jermell a fait son travail aussi, mais n’était jamais à l’aise et était très intermittent. Il manquait de continuité, ce qui a été présenté par Castaño, qui a également frappé fort et a parfaitement travaillé avec le gauche à l’intérieur.

En neuf tours, Charlo n’a fait aucun ajustement. Il dut se confier au KO et la flûte faillit jouer. Au dixième, Jermell a eu la moitié de l’assaut sur Castaño flottant. L’Argentin a su souffrir, beaucoup, et a atteint le corner. C’était mal, mais ça n’allait pas au sol. Malgré cela, deux juges ont donné 10-8 pour le local. S’il existe une nette supériorité, ce score peut être attribué sans que le genou touche le sol, mais il est rare qu’il soit attribué. Malgré le mauvais temps, Brian Castaño a réussi à récupérer et à trouver du travail. Avec un tour à faire, Charlo avait 8 tours à 3 de retard. Il en restait un et l’Argentin a terminé fort et a fermé le travail (un 7-4 n’aurait pas été déraisonnable non plus). La victoire semblait claire… mais ce n’était pas l’affaire.

L’affaire était que Charlo gagnait, prenait du poids et les quatre ceintures restaient vacantes. Personne ne comptait sur Brian Castaño. L’humble balayeur du quartier de Buenos Aires Isidro Casanova a tout donné pour sauter la banque et surprendre. Encore une fois, une injustice capitale dans le carton ruine un super boulot. Quel dommage. Castaño, qui avait été planté dans le précédent en raison de problèmes dans les gants de Charlo, avait conquis le public neutre dans les jours précédant le combat. Après son exposition, même les fans de son adversaire ont reconnu son travail. À ce stade, il doit être incontesté.