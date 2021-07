Castaño veut faire comme Messi

Regarde aussi

Alors que la tête des Argentins se situe en finale de la Copa América pour s’enthousiasmer pour la Coupe du monde 2022, la boxe a aussi la sienne, de la main de Brian Castaño. C’est que Le 17 juillet, le champion du monde WBO des super-welters ira chercher les trois autres titres de la catégorie propriété de l’Américain Jermell Charlo pour être l’incontesté de la catégorie. Boxi a battu le combat le plus important de sa carrière. Comme Messi et compagnie à Rio, il représentera l’Argentine à San Antonio, aux États-Unis.

Boxi veut être le champion incontesté des super poids welters.

Castaño est conscient de l’importance de son combat. A tel point qu’il a commenté : « Si je gagne, je pense que l’excitation et la gloire seraient les mêmes que si l’Argentine remportait la Coupe du monde l’année prochaine. Bien sûr, le football est différent puisque vous avez 10 coéquipiers. Si Messi est en difficulté, il peut le transmettre à un coéquipier. La boxe est un défi individuel, et quand je suis dans les cordes, je dois me sortir de ce problème par moi-même ». Par coïncidence, la scène sera celle qui a vu briller Emanuel Ginobili en NBA, l’AT&T Center. Là, Brian pourra s’élever au niveau des plus grandes idoles de notre sport. “C’est mon opportunité d’entrer dans l’histoire en représentant mon pays et toute l’Amérique latine, c’est très fort”, a ajouté le boxeur de 31 ans avec une fiche de 17-0-1 (12ko).

Quant à son rival, l’homme de Buenos Aires ne semble pas avoir peur de lui, bien qu’il soit champion IBF, WBA et WBC. “Charlo est aussi dans la fleur de l’âge, c’est pourquoi j’ai cherché ce combat, depuis Nous vivons tous les deux le meilleur moment de notre carrière et je veux en profiter. De son côté, le Yankee qui détient un record de 33-1-0, 17 KO, a analysé Boxi et son propre style. « Castaño est un grand boxeur qui vous met beaucoup de pression, mais je connais mes capacités et je suis conscient de ma force. Chaque coup que je lance est dominant et douloureux pour mon adversaire.”

Il y avait déjà un lien avec le football : à l’image de Diego en short, il avait battu Texeira et remporté le titre WBO.

“Je vais tout faire pour devenir champion”, a assuré Castaño. Messi et compagnie pensent la même chose…

