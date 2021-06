Castellanos entame une pluie de coups de circuit contre les Rocheuses

12/06/2021 à 7h41 CEST

.

Le Ranger Nick Castellanos a déclenché une pluie de coups de circuit pour les Reds de Cincinnati, qui ont battu les Rockies du Colorado 11-5. Castellanos (13) a frappé des quatre coins dans le premier épisode menant un coureur sur les sentiers. Le Ranger Scott Heineman (2), le joueur de premier but Joey Votto (7), l’arrêt-court Kyle Farmer (5) et le receveur large Tyler Stephenson (4) ont également marqué la neuvième attaque de Cincinnati.

Le lanceur qui en a profité est le partant Tyler Mahle (6-2) en six manches complètes. Pour les Rocheuses, la défaite a été portée par le partant Kyle Freeland (0-2) en quatre manches.

Contreras frappe un coup de circuit dans la victoire des Cubs

Le receveur vénézuélien Willson Contreras a frappé son 11e coup de circuit et Les Cubs de Chicago battent les Cardinals de St. Louis 8-5. Contreras (11) a fait rebondir le ballon hors du terrain à la huitième manche sans aucun coureur sur le chemin, traquant les tirs du plus proche Jake Woodford alors que le lanceur avait le premier hors de l’épisode. Le joueur de premier but Anthony Rizzo (7) et le ranger Joc Pederson (8) ont également marqué.

La victoire a été créditée au soulagement Tommy Nance (1-0) dans le travail de deux épisodes. Pour les Cardinaux la défaite a été emportée par le soulagement dominicain Gen. Cabrera (1-2) dans un tiers de la manche.

Le “Wrigley Field” a autorisé 100% de sa capacité pour la première fois depuis 2019 lors de ce que les Cubs ont appelé le « jour d’ouverture 2.0 ».

DeSclafani lance un parcours complet et bat les Nationaux

Le partant Anthony DeSclafani a lancé un joyau de deux coups sûrs dans le travail de tout le parcours et a mené du monticule le Victoire des Giants de San Francisco 1-0 contre les Nationals de Washington. DeSclafani a accordé deux coups sûrs, s’est éloigné et a retiré huit frappeurs par retrait au bâton. Le lanceur a effectué 103 lancers, dont 71 retraits au bâton, et a laissé sa MPM moyenne à 3,09, après avoir affronté 28 frappeurs, un de plus que le nombre minimum.

Dans l’attaque, le receveur Buster Posey (11) a frappé un retour complet pour le seul point du match. Les ressortissants ont perdu contre le soulagement panaméen Paolo Espino (0-2) en 3 1/3 de manches.

Yarbrough lance solide et Lowe frappe un home run contre les Oriols

Le partant Ryan Yarbrough a travaillé six manches, le joueur de deuxième but Brandon Lowe a frappé les quatre et Les Rays de Tampa Bay ont défait les Oriols de Baltimore 4-2. Yarbrough (4-3), a accordé trois coups sûrs, un circuit, deux points et a retiré six frappeurs par retrait au bâton pour obtenir sa carte de victoire jusqu’à présent cette saison. Pendant ce temps, avec le journal, Lowe (11) a frappé un retour complet en quatrième manche menant un coureur devant.

Les Oriols ont perdu contre le partant Keegan Akin (0-1) en quatre manches.

Alcantara contrôle les Braves avec son streamer

Le partant dominicain Sandy Alcántara a travaillé cinq manches, l’arrêt-court Jazz Chisholm Jr. a produit deux points, dont la victoire, et Les Marlins de Miami battent les Braves d’Atlanta 4-3. En route vers la victoire, Alcantara (4-5) a accordé cinq coups sûrs et deux touchés, a cédé deux buts et a retiré six frappeurs ennemis sur des prises. Alcantara a lancé 97 lancers, dont 62 se sont rendus dans la zone des prises et ont affiché une MPM de 3,39 après avoir affronté 25 frappeurs.

En quatrième manche, Chisholm Jr. a marqué au champ gauche et a inscrit deux touchés, dont celui qui a marqué l’avance finale des Marlins. La défaite a été portée par le partant Charlie Morton (5-3) en quatre manches.

Moncada scelle le triomphe des White Sox

Le joueur de troisième but cubain Yoan Moncada a frappé un ballon sacrifice en dixième manche et Les White Sox de Chicago ont battu les Tigers de Detroit 5-4. En début de 10e manche, Moncada a fait un sacrifice dans le champ gauche et a permis au joueur de deuxième but Danny Mendick d’atteindre la sonnerie. Moncada, qui est allé 0-en-3, a terminé avec un point produit, qui a établi le score pour le neuvième de Chicago.

La victoire a été attribuée au soulagement de Liam Hendricks (3-1) dans un épisode. Pour les Tigres, la défaite a été imputée par le plus proche dominicain José Cisnero (0-4) en une manche.

Woodruff domine les Pirates

Le partant Brandon Woodruff a passé sept manches sur le monticule et les rangers Christian Yelich et Jackie Bradley ont effectué deux points chacun pour le Brasseurs de Milwaukee, Quoi battre les Pirates de Pittsburgh 7-4. Woodruff (5-2) a été crédité de la victoire en accordant quatre coups sûrs, deux circuits et deux points et en retirant cinq frappeurs par retrait au bâton. Yelich et Bradley se sont combinés pour conduire quatre points entre les deux pour représenter la neuvième attaque de Milwaukee, qui a eu six coups sûrs.

Pour les Pirates, les rangers Ben Gamel (1), Gregory Polanco (6) et le joueur de troisième but KeBryan Hayes (3) ont chacun frappé des circuits. Polanco a envoyé le ballon de l’autre côté de la clôture, seul, trouvant les terrains de Woodruff, sans coéquipiers sur le chemin.

La défaite a été emportée par le relève Clay Holmes (2-1) dans un tiers d’épisode.

Altuve et Gurriel brillent dans la victoire des Astros

Le joueur de deuxième but vénézuélien José Altuve et le joueur de premier but cubain Yuli Gurriel ont chacun frappé des circuits pour les Astros de Houston, qui ont battu les Twins du Minnesota 6-4. Le batteur texan était dirigé par Altuve (12) frappant des quatre coins de la cinquième manche, sans coureurs devant, alors qu’il poursuivait les lancers du partant Bailey Ober. Gurriel (10) a également sorti le ballon du terrain en sixième manche, sans aucun demi offensif en circulation.

La victoire a été créditée par le relais de relève Ryne Stanek (1-1) en un seul épisode.

Pour les Twins, le joueur de troisième but Josh Donaldson (10) a frappé une paire de circuits en troisième et huitième manches. Le joueur de premier but dominicain Miguel Sanó (13) a également fait rebondir le ballon sur le terrain en deuxième manche, sur les terrains du démarreur mexicain José Urquidy sans personne sur le chemin. Son compatriote, le frappeur désigné Nelson Cruz (12), a également frappé des quatre coins en première manche contre les terrains d’Urquidy.

La défaite a été portée par le plus proche Matt Shoemaker (2-8) en deux manches.

Arroyo et Dalbec frappent les circuits contre les Blue Jays

Le joueur de deuxième but Christian Arroyo et le joueur de premier but Boby Dalbec ont frappé des circuits pour les Red Sox de Boston, qui ont battu les Blue Jays de Toronto 6-5, pour qui le dominicain Vladimir Guerrero Jr., a frappé son homer numéro 19. Arroyo (3) a envoyé le ballon vers le fairway en huitième manche, sans coureurs devant, tandis que Dalbec (7) a également puni d’un coup plein retour, dans la troisième manche, seul.

Sur le monticule, la victoire a été marquée par le plus proche Garrett Whitlock (2-1) en deux manches.

Pour les Blue Jays, l’attaque le représentait Guerrero Jr (19), qui a de nouveau touché quatre coins. Le Dominicain a envoyé le ballon dans le fairway en sixième manche avec un coureur d’avance. Guerrero Jr. a fait exploser le ballon à 443 pieds au-dessus du champ central et a poussé le point du deuxième but Marcus Semien au registre. Avec son coup de circuit, Guerrero Jr. revient à La Major League Baseball en tête des coups de circuit. Guerrero Jr. a frappé presque parfait avec le frappeur, frappant trois fois en quatre déplacements vers la surface du frappeur, perdant deux points et marquant un.

La défaite a été imputée au plus proche dominicain Rafel Dolis (1-2).

Civale domine les Mariners en huit manches

Le partant Aaron Civale a lancé huit manches solides, le joueur de premier but Bobby Bradley a poussé le ballon hors du terrain et les Indians de Cleveland ont défait les Mariners de Seattle 7-0. Pour sa neuvième victoire, lors d’une solide sortie, Civale (9-2) a accordé un coup sûr, a marché et a retiré 11 frappeurs par retrait au bâton.

À la batterie, Bradley (2) a sorti le ballon du terrain en troisième manche, sans coéquipiers sur les pistes. Pour les Mariners, la défaite a été imputée par le partant Justin Dunn (1-3) en trois manches.

DeGrom lance solide et bat les Padres mais est blessé

Le starter Jacob deGrom a été retiré du monticule après avoir souffert d’une tendinite du fléchisseur droit, un diagnostic inquiétant pour les Mets de New York, qui ont battu les Padres de San Diego 3-2. DeGrom (6-2) a lancé six manches, accordé un coup sûr et retiré 10 frappeurs par retrait au bâton en route vers la victoire. Le double vainqueur du NL Cy Young Award 0,56 ERA est le plus bas par un lanceur en 10 départs, juste devant le 0,59 de Juan Marichal en 1966. Mais DeGrom a quitté le terrain après 80 lancements et a prolongé sa séquence sans but à 22 manches. New York a annoncé sa blessure deux manches plus tard. Également en cinquième manche, il a marqué un simple au champ central et a inscrit deux touchés, dont celui qui a marqué sa victoire.

Pour les Padres, la défaite a été emportée par le partant Blake Snell (2-3) en quatre manches.