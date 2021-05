Castellón confirme la signature de Sergi Escobar en tant qu’entraîneur

22/05/2021 à 18:46 CEST

.

Castellón annonce l’incorporation en tant qu’entraîneur de la première équipe de Sergi Escobar, dans laquelle ce sera la deuxième étape en charge du banc Castalia de l’entraîneur d’Almassora. L’entraîneur arrive pour remplacer Juan Carlos Garrido, récemment limogé.

Sergi Escobar Ce samedi, il dirige son dernier match dans le HNK Sibenik de la ligue croate et dimanche, il se rendra à Castellón pour entraîner pour la première fois l’équipe Albinegro dans le football professionnel.

Avec lui ils reviennent, Emilio Isierte Oui Jacint Guimerà, qui animera la séance d’entraînement de l’après-midi ce samedi, l’entraîneur physique Sergi Lopez, l’entraîneur des gardiens Carlos Gomez et l’analyste technique Dauphin Babiloni, qui reprennent leurs fonctions en équipe première après leur passage à la Fundació Albinegra.

Castellón a deux matchs contre Rayo Vallecano et Málaga dans lesquels ils doivent ajouter deux victoires et que Lugo, Logroñés et Alcorcón cliquent dans l’un de leurs deux matchs afin d’atteindre la permanence.

Escobar il dirigera son premier match lundi contre le Rayo Vallecano et entraînera également Castellón la saison prochaine, continuera en deuxième division ou descendra dans la catégorie.

1010914