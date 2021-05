Castellón congédie Juan Carlos Garrido

21/05/2021 à 18:18 CEST

Image de balise Juan Carlos Garrido Il a cessé d’être entraîneur de Castellón ce vendredi lorsqu’il a été licencié avec l’équipe à l’avant-dernière place deux jours après la fin du championnat, ont rapporté des sources de l’entité. L’équipe, qui a perdu 3-0 à Saragosse jeudi, est à trois points de la fin avec deux tours à faire pour terminer le championnat.

Le club a annoncé que gracieux, arrivé en janvier pour remplacer Oscar Cano, «Il arrête d’être l’entraîneur de la première équipe ce vendredi & rdquor; et «apprécie publiquement tout son dévouement et son implication pendant son mandat et lui souhaite bonne chance dans les prochaines étapes de sa carrière professionnelle».

A défaut de préciser qui reprendra l’équipe, le club est en pourparlers avec Sergi Escobar, qui terminera le championnat demain avec HNK Sibenik de Pologne. Dans l’après-midi de formation ce vendredi, ils seront en charge des travaux provisoirement Javi rubio, Sergi Lopez Oui Carlos Gomez, du personnel technique de l’entité.

