Castellón dénonce les insultes racistes d’un joueur d’Andorre à Koné

12/12/2021 à 12:03 CET

Le CD Castellón a publié un communiqué dans lequel il dénonce une insulte raciste envers Koné du côté droit d’Andorre, Dany Moner lors du match de Première Ligue RFEF entre les deux équipes qui s’est joué ce samedi.

Selon les images télévisées, le défenseur andorran se dirige vers Koné et, immédiatement, le footballeur d’Albinegro se retourne et le gifle sur la tête, pour lequel il a fini par être expulsé, laissant son équipe en infériorité.

De Castellón, il a été expliqué que « le footballeur Abdoul Koné a signalé après le match au club et à l’arbitre du match joué en Castalia que sa réaction qui l’a conduit à être expulsé, pour laquelle il s’est également excusé, a été immédiatement précédée d’une insulte raciste par un joueur de l’ensemble rival « .

« Face à de telles informations, indépendamment de leur réaction et, bien sûr, de tout résultat d’un match, le CD Castellón veut condamner publiquement avec une force totale ce que notre footballeur a subi, un type de situation qui ne peut être toléré et qui doit être éradiqué certainement des terrains de jeu et des sports et de la société en général « , ajoute le communiqué.

Pour sa part, l’arbitre du match, Sergio Uson, n’incluait pas dans le procès-verbal l’observation faite par le joueur de Castellón et le club lui-même, lors d’un match qui s’est terminé par une victoire d’Andorre (1-3).